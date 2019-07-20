Son Dakika Haberleri: Türkiye Moro'da hukukçu yetiştirecek
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Türkiye Moro'da hukukçu yetiştirecek

25 dakika önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) iş birliğinde Filipinler'in Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) hukuk altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hakim, savcı, avukat ve ilgili bölümlerden yeni mezun olmuş kişilere...

Türkiye Moro'da hukukçu yetiştirecek, System.String[]
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) iş birliğinde Filipinler'in Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) hukuk altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hakim, savcı, avukat ve ilgili bölümlerden yeni mezun olmuş kişilere hukuk alanında eğitimler verilecek.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB bölgenin hukuk alanındaki altyapısının daha da güçlendirilmesi için 1 Eylül-30 Kasım'da BARMM'nin başkenti Cotabato'da 3 ay sürecek sertifika programı düzenleyecek.
Jamiat Cotabato and Teknoloji Enstitüsünde yapılacak programa iyi derecede İngilizce bilen Filipinler vatandaşları kabul edilecek.
Programdan hukuk ya da sosyal bilimler alanlarından lisans düzeyinde mezun olanlar yararlanabilecek.
Adayların, 15 Ağustos'a kadar başvuru formlarını "asyapasifik@ytb.gov.tr" adresine göndermesi veya Jamiat Cotabato ve Teknoloji Enstitüsünün Kabul ve Kayıt Dekanlığına teslim etmesi gerekiyor.
Başvuru formu ve detaylı bilgiye "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:22 Kaynak: AA
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