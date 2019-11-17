Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayağı Antalya'da yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Antalya'da yapıldı.

Kepez Drag Pisti'ndeki organizasyona İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Mersin, Aydın, Konya, Denizli, Sakarya, Isparta ve Antalya'dan yarışmacılar katıldı.

Tribünleri dolduran sporseverler, antrenman ve ısınma turlarının ardından, 400 metre uzunluğundaki pistte yapılan yarışları heyecanla izledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'daki pistin Türkiye'de drag yarışı yapılabilecek nadir yerlerden olduğunu söyledi.

Antalya'nın organizasyon konusunda ve seyirci katılımında iyi olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Antalya'da yılın 9 ayında yarış yapılabiliyor. Şu an kasım ayındayız ve biz yarış yapıyoruz. Bu diğer şehirlere göre ayrıcalıklı bir durum. Yarışmada birinci olanlar genel klasmanda Türkiye şampiyonu olacak."

Çekişmeli geçen yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Street 1 (600cc): 1. Mesut Avşar, 2. Muammer Karakaya, 3. Orhan Karabaş

Pro Street: 1. Caner Kıt, 2. Deniz Öz, 3. Erdoğan Özbek

Street 2: 1. Erdoğan Özbek, 2. Ayhan Başoğlu, 3. Adem Aksoy

Kadınlar: 1. Zübeyde Avşar, 2. İrem Sahra Şengül, 3. Bahar Ateş

Standart 2: 1. Fatih Evin, 2. Mehmet Uğur Tomak, 3. Recep Mehmet Kınalıgil

300cc: 1. Memiş Fırat İnan, 2. Mustafa Ünal, 3. Mustafa Bıkmaz

Street 1 (750cc): 1. İbrahim Nişli, 2. Furkan Özdemir, 3. İrem Sahra Şengül

Standart 1 : 1. Ali Doğan, 2. Koray Kehya, 3. Timur İlhan

Pro 300: 1. Osman Göçmen, 2. Erol Yıldırım, 3. Murathan Yiğit Yıldız

Süper Street: 1. Deniz Öz, 2. Caner Kıt, 3. Ufuk Işık