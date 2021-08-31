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Türkiye MotoFest festivali yarın Afyonkarahisar'da başlayacak - Son Dakika

Türkiye MotoFest festivali yarın Afyonkarahisar'da başlayacak

31.08.2021 12:15
Türkiye MotoFest festivali yarın Afyonkarahisar'da başlayacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği, yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği, yarın başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-8 Eylül tarihlerindeki festival kapsamında kent, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağına (MXGP of Turkey) 4-5 Eylül'de ve 10. ayağına da (MXGP of Afyon) 7-8 Eylül'de Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en iyi motokrosçularının yer alacağı organizasyonda, 25 takımda 150'ye sporcu mücadele edecek.

MXGP pilotlar genel klasmanında, 270 puanla Slovakya'dan Tim Gajser birinci, 257 puanla Fransa'dan Romain Febvre ikinci, 255 puanla da İspanya'dan Jorge Prado üçüncü sırada yer alıyor.

Diğer taraftan, MX2 pilotlar genel klasmanında ise 271 puanla Fransa'dan Maxime Renaux birinci, 237 puanla İtalya'dan Mattia Guadagnini ikinci, 235 puanla Belçika'dan Jago Geerts de üçüncü sırada bulunuyor.

2021 Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonasının pilotlar genel klasmanında ise 87 puanla Hollanda'dan Shana Van Der Vlist birinci, 85 puanla Yeni Zellanda'dan Courtney Duncan ikinci, 72 puanla Hollanda'dan Lynn Valk üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.

2021 Avrupa Motokros Şampiyonası pilotlar genel klasmanında 154 puanla İtalya'dan Davide de Bortoli birinci, 147 puanla Fransa'dan Nicolas Dercourt ikinci, 125 puanla Hollanda'dan Mıcha-Boy de Wall üçüncü sırada,

MXGP'de en fazla şampiyon İtalya'dan çıktı

MXGP tarihine İtalyan motokrosçu Antonio Cairoli damgasını vurdu.

İtalya, organizasyonda Red Bull KTM Fabrika Takımı'nın 1985 doğumlu yarışçısı Antonio Cairoli ile 7 kez, David Philippaerts ile de 1 kez olmak üzere 8 kez yaşadığı şampiyonlukla rekoru elinde bulunduruyor.

Antonio Cairoli, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2017 yıllarında 7 kez MXGP'de birinciliği kazanırken, 2008'de ise İtalyan pilot David Philippaerts organizasyonu birinci tamamladı.

Şampiyonada, 2015'te Fransa'dan Romain Rebvre, 2016'da Slovakya'dan Tim Gajser, 2018'de Hollanda'dan Jefrey Herlings, 2019 ve 2020'de de Slovakya'dan yine Tim Gajser birincilik elde etti.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda ise İtalyan Kiara Fontanesi 6 kez şampiyonluğa ulaştı. Genç sporcuların mücadele ettiği MX2 sınıfında ise Fransız Tom Vialle (KTM) en son şampiyon olarak dikkat çeken isim oldu.

Afyonkarahisar'da iki etap ilk kez aynı haftada yapılacak

Afyonkarahisar'da 1-5 Eylül ile 7-8 Eylül tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında 4 yarış; Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN) aynı anda yapılacak.

Yarışlara; Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25'i aşkın takımla 150'ye yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen motokrosçuları, bu yıl 18'er etaptan oluşan MXGP ile MX2'de, 6 etaptan oluşan MXWOMEN'da ve 7 etaptan oluşan EMXOPEN'da kürsü için ter dökecek.

MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon yarışlarının aynı haftada olması nedeniyle, dünya genelinde 180 ülkede 3,5 milyar kişiye Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışların 4 gün boyunca ulaştırılacağı kaydedildi.

Türkiye MotoFest'te 8 gün boyunca her gün konser düzenlenecek

Türkiye MotoFest kapsamında 8 gün süresince yarışların yanı sıra çok sayıda aktivite de düzenlenecek.

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak festivale, bu yıl 100 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Festivalin konser kadrosunda Mustafa Ceceli, Necati ve Saykolar, Cem Adrian, Ufuk Beydemir, Haluk Levent, Merve Özbey, Kıraç, İrem Derici, Cenk Eren ve Mithat Körler yer alıyor.

Herkesin davet edildiği Avrupa'nın en büyük festivalinde ayrıca, akrobasi ve ATV gösterileri, zipline, tırmanma duvarı gibi bir çok aktivitey gerçekleştirilecek. Organizasyon için karavan kamp alanı da hazırlandı.

Karahisar, Slovakya, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye MotoFest festivali yarın Afyonkarahisar'da başlayacak - Son Dakika Spor


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