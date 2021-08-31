Türkiye MotoFest yarın başlıyor. 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 9. ve 10. ayağına ev sahipliği yapacak Afyon Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest, 40'ın üzerinde aktivite ve spor etkinliği ücretsiz sunulacak. Bununla birlikte, Türkiye'nin yıldızları toplamda 15 konserle sahne alacak. Türkiye MotoFest'te 8 gün boyunca tüm aktivite ve spor etkinlikleri ücretsiz yapılacak. Akıl ve zeka oyunlarından ayak dartına, çocuk motosiklet eğitiminden golfe, ziplinedan picklerballa, dev salıncaktan su kayağına, tenisten uzay tırına kadar 40'ın üzerinde benzersiz aktivite festival ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunulacak.

100 bin kişi ile rekor bekleniyor

Bu yıl 100 bin kişinin katılımının beklendiği Türkiye MotoFest, 8 gün boyunca dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerle rekorlar kıracak. Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest, dünyanın önemli markalarının buluşma noktası olacak.

15 büyük konserle sınırsız eğlence

Markaların büyük ilgi gösterdiği ve 8 gün boyunca 40'ın üzerinde ücretsiz aktivitenin ve spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

1 Eylül 2021 Çarşamba: Mustafa Ceceli - Necati ve Saykolar

2 Eylül 2021 Perşembe: Cem Adrian - Ufuk Beydemir

3 Eylül 2021 Cuma: Haluk Levent

4 Eylül 2021 Cumartesi: Kıraç - Merve Özbey

5 Eylül 2021 Pazar: İrem Derici - Cenk Eren

6 Eylül 2021 Pazartesi: DJ Doğukan Alsoy - Ogün Sanlısoy

7 Eylül 2021 Salı: Mithat Körler ve Orkestrası - Retrobüs

8 Eylül 2021 Çarşamba: Zakkum - Ceren Gündoğdu - İSTANBUL