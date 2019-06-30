Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde, Türkiye
Motokros Şampiyonası'nın 2. ayak "Karcher Gönen Yarışları" yapıldı.
Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı
Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen, teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı yarışlar, 128 sporcunun katılımıyla düzenlendi.
Sporcular, MX, MX1, MX2, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
Yarışlarda derece giren sporcular ve kategorileri şöyle:
MX: 1. Mehmet Çelik
, 2. İzzet Kazdal, 3. Muhammed İlgün
MX1: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Galip Alp Baysan
, 3. Batuhan Demiryol
MX2: 1. Mustafa Çetin
, 2. Emircan Şenkalaycı, 3. Ata Kahvecioğlu
MX2 Junior: 1. Ata Kahvecioğlu, 2. Alper Sarı
, 3. Burak Efe
Altınel
Veteran: 1. Teyyar Gürpınar
, 2. Koray Uysal
, 3. Ceyhun
Kalfalı
85 cc: 1. Stanislav Goshev, 2. Baran Bulut Kocaman, 3. Salih Yiğit Teker
65 cc: 1. Abdullah Musa Gürpınar, 2. Nasip Emir Abay, 3. Selen Tınaz
50 cc: 1. Berat Destan Şenkalaycı, 2. Efe Okur, 3. Kenan Ataş
Dereceye giren sporculara ödüllerini, Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar
, Belediye Başkanı İbrahim Palaz
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Motosiklet
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım
ve AK Parti
İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden verdi.