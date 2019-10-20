Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nce organize edilen ve iki gün süren Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayak yarışları sona erdi.

Bin 515 metre uzunluğundaki parkurda, Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayak yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Şampiyonaya, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Ankara, Balıkesir, Uşak, Bursa ve Mersin'in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Bulgaristan'dan 70 sporcu katıldı. İkinci gün yarışlarının başlama seremonisi öncesi düzenlenen törende, yarışmaya katılan sporcular ellerinde Türk bayrakları ile asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Gerçekleştirilen yarışlar sonunda, MX kategorisinde Mehmet Çelik, veteranda Ceyhun Kalfalı, 85 cc'de Baran Bulut Kocaman, 50 cc'de Efe Okur, 65 cc'de Egehan Çalhan, MX1'de Şakir Şenkalaycı, MX2'de Mustafa Çetin, MX2 JR'de Ata Kahvecioğlu ve 55 yaş üstü kategorisinde İzzet Sezgin birinci oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül töreninde de sporcular asker selamı verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, belediye olarak çocuk temasını işlediklerini ve yarışlara küçük yaşta çocukların ilgi duymalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Beykonak motokros parkurunun Türkiye'nin en iyi parkurlarından biri olduğunu ifade eden Köleoğlu, "Bu yarışların gelecek yıllarda daha güzel yapılması için çalışacağız. İki gün süreyle çok güzel yarışlar oldu, sporseverler birbirinden güzel, heyecan dolu gösteriler izledi. Bu yarışların yapılmasında bize destek veren Türkiye Motosiklet Federasyonuna ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışlarda dereceye giren Kumluca Belediyesi sporcusu Mustafa Çetin de "Bugün burada birinci oldum çok mutluyum. Balkan Şampiyonası'nda ikinci olmuştum, hedefim yurt dışındaki şampiyonalarda şampiyonluklar elde ederek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." açıklamasını yaptı.