Son Dakika Haberleri: Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek
Son Dakika Spor Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek

Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek

7 saat önce

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. Ayak yarışları 9-10 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. Ayak yarışları 9- 10 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.


Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2019 takviminde yer alan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı 9-10 Kasım tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak sezonun 4. Ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak. Yarışlar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında düzenlenecek.


Türkiye Motokros Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc ve Veteran sınıflarında koşulacak. Hava ve pist şartları nedeniyle 50 cc yarışları düzenlenmeyecek. - AFYONKARAHİSAR

Motosiklet, 10 Kasım, Türkiye, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım
Araştırma-Türkiye'de balık tüketenlerin yüzde 95'i somonu tercih etti İstanbul depremiyle ilgili Japon deprem uzmanından uyarı: Yüzde 60 ihtimalle 7,4 büyüklüğü bekliyoruz Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]