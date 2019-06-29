Türkiye Motokros Şampiyonası başladı

Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde, Türkiye
Motokros Şampiyonası'nın 2. ayak "Karcher Gönen Yarışı" öncesi sıralama antrenmanları gerçekleştirildi.
Türkiye Motosiklet
Federasyonunca (TMF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı
MX Parkuru'nda Karcher sponsorluğunda organize edilen yarışlara 128 sporcu katılıyor.
Sezonun 2. yarışının ilk gününde MX1, MX2, MX2j, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında serbest antrenmanlar ve sıralama antrenmanları yapıldı.
Sporcular yarın aynı parkurda klasman yarışlarında mücadele edecek.