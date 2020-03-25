Türkiye Motokros Şampiyonası'na sponsor desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Motokros Şampiyonası'na sponsor desteği - Son Dakika Spor

Türkiye Motokros Şampiyonası'na sponsor desteği

6 saat önce

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsorluğu için motosiklet yağları Liqui Moly ile anlaştı.

Türkiye Motokros Şampiyonası'na sponsor desteği, System.String[]

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsorluğu için motosiklet yağları Liqui Moly ile anlaştı.

Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaması sonrası organizasyon 'Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası' ismiyle düzenlenecek.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, uluslararası birçok şampiyonaya sponsorluk yapan Liqui Moly ile işbirliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Federasyon olarak temel ve kuruluş amacımız başta motor sporları alanında Türk gencine, Türk sporuna hizmet etmek. Ülke genelinde başarılı sporcular yetiştirmek için büyük destekçilere ihtiyacımız var. Motosiklet sektöründe çok önemli bir marka artık bizimle birlikte. Milyonlarca takipçisi olan uluslararası şampiyonalara sponsorluk yapmaktalar. Motor sporlarının ilkokulu olan motokros branşımızda 'Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası' ismiyle yer alacaklar. Federasyon olarak Türkiye'de ürün tanıtımı konusunda katkımız olacağına inanıyorum. Liqui Moly motosiklet yağlarıyla birlikte sporcularımızın performansı daha da artacak. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs pandemisi yaşanırken, bize olan güven ve desteklerinden dolayı Liqui Moly ailesine çok teşekkür ederim" dedi.

Liqui Moly Bölge Müdürü Bülent Gülen ise, Türkiye Motokros Şampiyonası'na güç katmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ererek, "Türkiye'nin en önemli motor sporları organizasyonuna ismimizi vermekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yapmış olduğu başarılı organizasyonları yakından takip ediyoruz. Marka olarak bu başarının yanında olup, destek vermek istedik. Birbirinden zorlu pistlerde yapılacak şampiyona bize, Liqui Moly motosiklet yağlarının performansını sergilemek için ideal bir ortam sağlayacak. Sporcuların performansları bizim vereceğimiz ürünlerle daha da artacak. Amacımız uzun süre Türkiye Şampiyonalarının içinde olmak" diye konuştu.

Motor sporlarına dünya çapında katkı veren bir marka olarak TMF ile işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Türkiye Liqui Moly Motorbike Yöneticisi Malik Akkafa da, "Bu sene ilk kez ülkemizdeki bir şampiyonaya ismimizi veriyoruz. Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nda yarışan genç sporcular var. Onların performanslarını markamızla geliştirerek, başarılarını arttıracağız. Uzun yıllar çalışma niyetindeyiz. İnşallah diğer branşları da kapsayacak bir şekilde çalışma içerisinde olacağız. Şampiyonaya hem ismimizle hem de performansımızla katkı verecek olmaktan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.


Motosiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:04 Kaynak: DHA

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