Türkiye Motokros Şampiyonası'nın finali Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak final yarışı Afyonkarahisar'da başladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Avrupa organizatörü tarafından 2019 yılı "en iyi pist" ödülüne layık görülen Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen final yarışlarına; İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinden 55 sporcu katılıyor.

MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc ve veteran kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde, sporculara yarışlar hakkında brifing verildi.

Teknik kontrollerini tamamlayan sporcular, serbest antrenmanlar ile sıralama turlarıyla final etabına başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final etabındaki bütün kozların Afyonkarahisar'da paylaşılacağını söyledi.

Parkurun yarışlara hazır olduğunu aktaran Baysan, şöyle konuştu:

"Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki parkur teknik olarak sporcular tarafından çok seviliyor. Şampiyonanın son yarışı olmasına rağmen katılımımız da çok yüksek. Bugün serbest antrenman ve sıralama turlarıyla sporcular, yarınki final yarışlarındaki pozisyonlarını belirleyecek. Yarınki yarışlarda da burada şampiyonlar belirlenecek ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nı noktalayacağız."

Final mücadelesi, yarın "10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı" kapsamında sona erecek.