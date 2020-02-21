Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2020 yılı yarış takvimini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2020 yılı yarış takvimini açıkladı - Son Dakika Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2020 yılı yarış takvimini açıkladı

7 saat önce

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), motokros, enduro, süper enduro, süpermoto ve drag kategorilerinde Türkiye şampiyonalarının 2020 yılı takvimini duyurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2020 yılı yarış takvimini açıkladı, System.String[]

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), motokros, enduro, süper enduro, süpermoto ve drag kategorilerinde Türkiye şampiyonalarının 2020 yılı takvimini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonu, 21 Mart'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Enduro Şampiyonası'yla başlayıp, 15 Kasım'da yine Fethiye'de Motokros Şampiyonası'yla sona erecek.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı ise 4-6 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

TMF'nin 2020 yılı yarış takvimi şöyle:

Motokros Şampiyonası:

18-19 Nisan: Kaynaşlı/ Düzce

9-10 Mayıs: Gönen/ Balıkesir

30-31 Mayıs: Çatalca/ İstanbul

11-12 Temmuz: Gemlik/ Bursa

7-8 Kasım: Kumluca/ Antalya

14-15 Kasım: Fethiye/ Muğla

Enduro Şampiyonası:

21- 22 Mart: Fethiye/ Muğla

11-12 Nisan: Kemer/ Antalya

13-14 Haziran: Bergama/ İzmir

3-4 Ekim: Sarıyer/ İstanbul

24-25 Ekim: Kepez/ Antalya

Süper Enduro Şampiyonası:

4-5 Nisan: Bodrum/ Muğla

30-31 Mayıs: İznik/ Bursa

4-5 Temmuz: Bergama/ İzmir

25-26 Temmuz: Azdavay/ Kastamonu

15-16 Ağustos: Kartepe/ Kocaeli

Süpermoto Şampiyonası:

25-26 Nisan: Drama/ Yunanistan

16-17 Mayıs: İzmir

6-7 Haziran: Plevne/ Bulgaristan

20-21 Haziran: İzmir

3-4-5 Temmuz: Köstendil/ Bulgaristan

Drag Şampiyonası:

28-29 Mart: Kepez/ Antalya

5-6-7 Haziran: Kepez/ Antalya

18-19-20 Eylül: Kepez/ Antalya

10-11 Ekim: Kepez/ Antalya

Antalya, Kepez, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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