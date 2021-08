SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı - Son Dakika

SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı

Özcan USTA - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) kararıyla Türkiye'de düzenlenecek olan Motokros Dünya Şampiyonası'nın ülke ve spor turizmi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 4-8 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Akülke, "Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9'uncu ayağı 'MXGP of Afyon' adıyla düzenleniyor. Bu bir ilk. Türkiye'de ilk kez bir şehrin adı uluslararası arenada ön plana çıkıyor" dedi.

Federasyon Asbaşkanı Akülke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Bakanlığımızın son 3 yıldır spor turizmi çerçevesinde yaptığı çalışmalar, bu organizasyonların önemini çok daha fazla arttırdı. Çünkü spor turizminin dünyada yıllık 300 milyar dolar getirisi var. Türkiye de payını almak istiyor. Federasyonlarımız ve spor bakanlığımızın çalışmalarıyla, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarımızı spor turizmini de dikkate alarak gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Asbaşkan Akülke, Motokros Şampiyonası'nın son olarak 2018 ve 2019 yıllarında yapıldığını, geçtiğimiz yıl Afyon'da yapılması planlanırken pandemi nedeniyle ertelendiğini söyledi. Şampiyona için hazırlanırken, bir yandan da FIM ile lobi çalışmalarının da sürdüğünü belirten Akülke, organizasyonun Türkiye'ye ve spor turizmine çok önemli etkisi olduğunu söyledi. Akülke "Organizasyon 80 ülkede canlı, 186 ülkede ise bant yayın olmak üzere 6 kıtada yaklaşık 200 milyonun üzerinde izleyici hedefliyor" açıklamasında bulundu.

Türk ve yabancı sporcuların Afyon etabında yarışmak için çok istekli olduğunu ifade eden Akülke, 'Afyon'un ikinci kez seçilmesinde en iyi altyapı ve pist ödüllerine sahip bir şehir olmasının etkisi var' ifadelerini kullandı.

Akülke, Türkiye'nin pandemi sürecini dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olmasının, organizasyon komitesinin Afyon kararı almasında etkili olduğunu belirtti. Akülke, "Organizasyon için tüm sağlık tedbirleri alındı. Başta Sağlık Bakanlığımız ve Afyon İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Aşı çadırımız olacak. PCR test alanımız olacak. Kapı girişlerinde otomatik ateş ölçerlerimiz, sosyal mesafe alanlarımız olacak. Kovit-19 ile aklınıza gelebilecek her türlü tedbirler alınmış durumda. Zaten 5 Eylül'e kadar PCR testi ve aşılama zorunluluğu olmamasına rağmen biz her türlü tedbirleri alarak 1-8 Eylül arasını kazasız belasız en iyi şekilde atlatacağız" diye konuştu.

Akülke 1-8 Eylül tarihlerinde 'Türkiye MotoFest' adı verilen bir etkinlik de gerçekleştirileceğini belirtti. Organizasyonda 40'a yakın eğlence ve spor etkinliği yapılacak. Tam anlamıyla yıldızlar geçidi olacak. 2018 yılında 25 bin, 2019'da 40 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu sene hedefimiz 100 bin kişi. Bu organizasyona herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Motokros sporunun motosikletin anaokulu olduğunu ifade eden Akülke, şunları söyledi: "Federasyonumuz yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin farklı yerlerinde motokros pistleri yaparken, çalışmalar da yürütüyor. Motokros sporu 4-5 yaşında başlıyor. Sporcu yetiştirmek için altyapı çalışmaları ve tesisler yapıyoruz. Burada en büyük destekçimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığı. Hem sporcu yetişmesinde hem de sporcuların uluslararası arenada yarışmalarını sağlamak adına inanılmaz bir çaba ve gayret sarf etmekteyiz. Şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliğe yükselen Toprak Razgatlıoğlu var. Bahattin her hafta madalya alıyor. Deniz, Can, Rodi. Arkalarından bir ordu geliyor. Bundan 3 yıl evvel Erzincan'da bir röportajda, 'Her hafta 1 sporcu, 1 madalya alacak. Her hafta bir ülkede Türk bayrağı göklere çekilecek' demiştim. Allah'a çok şükür, bu günleri görüyoruz."