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Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan İHA'ya ödül
7 saat önce
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Şampiyonlar Gecesi'nde İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Şampiyonlar Gecesi'nde İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi' ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) ödül aldı. Ödülü İhlas Haber Ajansı adına Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı alırken, Çorbacı'ya ödülü Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Acar ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu verdi. - İSTANBUL
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