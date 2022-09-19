Motorcular Haydar Baş Anısına Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Motorcular Haydar Baş Anısına Yarıştı

19.09.2022 17:10

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kurucu Genel Başkanı Haydar Baş anısına Balıkesir Gönen’de yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kurucu Genel Başkanı Haydar Baş anısına Balıkesir Gönen'de yapıldı.

TMF'nin 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, eski BTP Genel Başkanı Haydar Baş anısına, Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda düzenlendi. Yarışları, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da izledi. Yarışma etaplarından birinin startını veren Hüseyin Baş, "Türkiye'de hobilerimizi unuttuk, şartlar zorlaştı. Dünyanın geldiği noktaya göre Türkiye daha ekstrem bir zorluk yaşıyor. Bu tip fırsatlar özellikle çocuklar için önemli. Yeni neslin bu işe ayak uydurması lazım. Bu tür organizasyonlar Türkiye'nin her yerinde olmalı, bunun yanında ciddi anlamda teşviklerin de olması lazım" diye konuştu.

Organizasyona destek veren iş insanı Hayri Baş ise "Merhum babam adına bu sene ikinci kez bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz" dedi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da "Motokros branşının en güzel yapıldığı ve sporcuları en fazla geliştirici performansla yapıldığı alanlardan bir tanesindeyiz. Bugünü özel kılan, sporcularımızı mutlu eden kısım da yarışların kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Haydar Baş anısına yapılıyor olması" diye konuştu.

Türkiye şampiyonasında MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında yarışmalar yapıldı. Ödül törenine Hüseyin Baş, 65cc kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini verdi ve şöyle konuştu:

"Bu güzel organizasyon hepimiz için hayırlar getirsin. Başta Türkiye Motor Sporları Federasyonu Başkanı İlyas Yunus Uçar Beyefendi'ye, Şakir Şenkalaycı Hoca'mıza ve kıymetli ağabeyim Hayri Baş Beyefendi'ye bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. İnşallah benim de en önemsediğim kategori bu çocuklar. Bu çocukların Gönen'de başlayan hikayeleri dünya pistlerinde devam edecek, yeni şampiyonlar Türkiye'den çıkacak diye umut ediyoruz. Federasyona ve çocuklarımıza başarılar diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz 'Ultra işlenmiş gıdalar bellek sorunu riskini artırıyor' uyarısı 'Ultra işlenmiş gıdalar bellek sorunu riskini artırıyor' uyarısı İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek'te 2. Göç Diyaloğu Konferansı'nda konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek'te 2. Göç Diyaloğu Konferansı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Balıkesir Gönen, Haydar Baş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motorcular Haydar Baş Anısına Yarıştı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:31 Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan oyuncu Burak Deniz'den özür: Şakalaşmak isterken dozajını kaçırdım
15:18 Havada korkutan olay! Yolculara öfkelenen şüpheli camları tekmeleyip koltuklara yumruk attı
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:48:22. #1.11#
SON DAKİKA: Motorcular Haydar Baş Anısına Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement