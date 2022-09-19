Motorcular Haydar Baş Anısına Yarıştı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kurucu Genel Başkanı Haydar Baş anısına Balıkesir Gönen'de yapıldı.

TMF'nin 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, eski BTP Genel Başkanı Haydar Baş anısına, Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda düzenlendi. Yarışları, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da izledi. Yarışma etaplarından birinin startını veren Hüseyin Baş, "Türkiye'de hobilerimizi unuttuk, şartlar zorlaştı. Dünyanın geldiği noktaya göre Türkiye daha ekstrem bir zorluk yaşıyor. Bu tip fırsatlar özellikle çocuklar için önemli. Yeni neslin bu işe ayak uydurması lazım. Bu tür organizasyonlar Türkiye'nin her yerinde olmalı, bunun yanında ciddi anlamda teşviklerin de olması lazım" diye konuştu.

Organizasyona destek veren iş insanı Hayri Baş ise "Merhum babam adına bu sene ikinci kez bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz" dedi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da "Motokros branşının en güzel yapıldığı ve sporcuları en fazla geliştirici performansla yapıldığı alanlardan bir tanesindeyiz. Bugünü özel kılan, sporcularımızı mutlu eden kısım da yarışların kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Haydar Baş anısına yapılıyor olması" diye konuştu.

Türkiye şampiyonasında MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında yarışmalar yapıldı. Ödül törenine Hüseyin Baş, 65cc kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini verdi ve şöyle konuştu:

"Bu güzel organizasyon hepimiz için hayırlar getirsin. Başta Türkiye Motor Sporları Federasyonu Başkanı İlyas Yunus Uçar Beyefendi'ye, Şakir Şenkalaycı Hoca'mıza ve kıymetli ağabeyim Hayri Baş Beyefendi'ye bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. İnşallah benim de en önemsediğim kategori bu çocuklar. Bu çocukların Gönen'de başlayan hikayeleri dünya pistlerinde devam edecek, yeni şampiyonlar Türkiye'den çıkacak diye umut ediyoruz. Federasyona ve çocuklarımıza başarılar diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum."