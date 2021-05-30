Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları yapıldı

Yarış öncesi Kenan Sofuoğlu ile Bahattin Sofuoğlu'nun görüntüleri

Kenan Sofuoğlu'nun motosikletindeki aksiyon kamerasından yarış görüntüleri

Yarışa arkalarda başlayan Kenan Sofuoğlu'nun öne geçmesi

Bahattin Sofuoğlu'nun, Kenan Sofuoğlu'yu geçtiği görüntüler

Kenan Sofuoğlu'nun yarışı bitirmesi

Kenan Sofuoğlu ile Bahattin Sofuoğlu'nun seyircilerin önünde lastik yakarak gösteri yapması İZMİR - Motor sporlarında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak mücadelesi SS300 kategorisinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarıştı. Bahattin Sofuoğlu ile kıyasıya bir mücadeleye girişen Kenan Sofuoğlu, çekişmeli geçen yarışı ilk sırada tamamladı.