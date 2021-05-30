Yarış öncesi Kenan Sofuoğlu ile Bahattin Sofuoğlu'nun görüntüleri
Kenan Sofuoğlu'nun motosikletindeki aksiyon kamerasından yarış görüntüleri
Yarışa arkalarda başlayan Kenan Sofuoğlu'nun öne geçmesi
Bahattin Sofuoğlu'nun, Kenan Sofuoğlu'yu geçtiği görüntüler
Kenan Sofuoğlu'nun yarışı bitirmesi
Kenan Sofuoğlu ile Bahattin Sofuoğlu'nun seyircilerin önünde lastik yakarak gösteri yapması İZMİR - Motor sporlarında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak mücadelesi SS300 kategorisinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarıştı. Bahattin Sofuoğlu ile kıyasıya bir mücadeleye girişen Kenan Sofuoğlu, çekişmeli geçen yarışı ilk sırada tamamladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları yapıldı - Son Dakika Spor