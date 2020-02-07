Türkiye, Mozambik eğitimine desteğini sürdürüyor - Son Dakika
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Türkiye, Mozambik eğitimine desteğini sürdürüyor

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Mozambik Eğitime Destek Programı" kapsamında başkent Maputo'da eğitim veren 30 okulun idarecilerine 21. yüzyıl Eğitim Yaklaşımları ve Eğitim Kalitesinin Artırımına yönelik eğitimi verildi.

Türkiye, Mozambik eğitimine desteğini sürdürüyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Mozambik Eğitime Destek Programı" kapsamında başkent Maputo'da eğitim veren 30 okulun idarecilerine 21. yüzyıl Eğitim Yaklaşımları ve Eğitim Kalitesinin Artırımına yönelik eğitimi verildi.


Mozambik eğitim kapasitesini arttırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyen TİKA, eğitim alanındaki tecrübesini Mozambik'e aktarıyor. Maputo ve çevresinde bulunan 30 ilköğretim okulunun idarecilerine yönelik 21. yy. Eğitim Yaklaşımları ve Eğitim Kalitesinin Artırımına yönelik kurs verildi. Eğitim kapsamında öğrencinin öğrenme sürecine destek olunması, sınıf öğretmen ilişkileri, sınıf yönetimi gibi konular ele alındı.


Mozambik Eğitim Bakanlığına yönelik gerçekleştirilen proje sonrasında eğitimlerini başarıyla tamamlayan okul müdürlerine sertifikaları verildi. Programa, Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Mozambik Eğitim Ulusal Direktörü Remane Selemene, Maputo İl Eğitim Direktörü Armando Dombo, TİKA yetkilileri katıldı.


Sertifika töreninde konuşan Büyükelçi Kızıltan, TİKA'nın Mozambik eğitimine verdiği desteği bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylerken Ulusal Direktör Selemene ise TİKA'nın eğitim alanında verdiği desteklerden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.


Program sonunda Türk Hava Yolları tarafından eğitime katılan 3 kişiye yapılan çekilişle Türkiye gidiş dönüş bileti hediye edildi. Türkiye'ye gidecek eğitimciler Türk Eğitim Sistemi ile ilgili bilgilendirme alacaklar. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:03 Kaynak: İHA
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