Son Dakika Haberleri: Türkiye Muay Thai Okul Sporları Şampiyonası

Türkiye Muay Thai Okul Sporları Şampiyonası

54 dakika önce

İncesu Kaymakam Emre Cebeci, "Türkiye Muay Thai Okul Sporları Şampiyonası"na katılma başarısı gösteren 7 sporcuyu tebrik etti.

Türkiye Muay Thai Okul Sporları Şampiyonası, System.String[]
İncesu Kaymakam Emre Cebeci, "Türkiye Muay Thai Okul Sporları Şampiyonası"na katılma başarısı gösteren 7 sporcuyu tebrik etti.

Kayseri'de Talas Spor Salonunda 11-13 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya ilçeden katılan 9 sporcudan 6'sı birincilik, 2'si ikincilik elde etti.

Başarılı sporcular, İncesu Kaymakamı Cebeci'yi ziyaret etti.

Cebeci, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, Türkiye şampiyonasında da başarı sözü aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:24 Kaynak: AA

İncesu, Türkiye, Spor
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