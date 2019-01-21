Türkiye Muay Thai Okul Sporları Şampiyonası
54 dakika önce
İncesu Kaymakam Emre Cebeci, "Türkiye Muay Thai Okul Sporları Şampiyonası"na katılma başarısı gösteren 7 sporcuyu tebrik etti.
İncesu
Kaymakam Emre Cebeci, "Türkiye
Muay Thai Okul Sporları Şampiyonası"na katılma başarısı gösteren 7 sporcuyu tebrik etti. Kayseri
'de Talas
Spor Salonunda 11-13 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya ilçeden katılan 9 sporcudan 6'sı birincilik, 2'si ikincilik elde etti.
Başarılı sporcular, İncesu Kaymakamı Cebeci'yi ziyaret etti.
Cebeci, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, Türkiye şampiyonasında da başarı sözü aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:24 Kaynak: AA
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