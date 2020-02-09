Türkiye Muaythai Şampiyonası'nı Kayserili sporcular ilk sırada bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Muaythai Şampiyonası'nı Kayserili sporcular ilk sırada bitirdi - Son Dakika Spor

Türkiye Muaythai Şampiyonası'nı Kayserili sporcular ilk sırada bitirdi

6 saat önce

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Muaythai Federasyonu Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası'nı, Kayserili sporcular 10 altın madalyayla ilk sırada tamamladı.

Türkiye Muaythai Şampiyonası'nı Kayserili sporcular ilk sırada bitirdi, System.String[]

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Muaythai Federasyonu Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası'nı, Kayserili sporcular 10 altın madalyayla ilk sırada tamamladı.

Kayseri Muaythai İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir otelin spor salonunda yapılan ve 5 gün süren şampiyonaya, Türkiye genelinden 600 sporcu katıldı.

Şampiyona sonunda Kayseri 10 altın madalya ile en başarılı il olurken, ikinciliği İstanbul, üçüncülüğü ise Adana elde etti.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, bu başarıda emeği geçen fedakar antrenörleri Göksel Cingöz, Talip Şenolmuş, Yaşar Cuma Kılıç, Yücel Haspolat, Bilal Atilla, Şakir Kaymaz, Menderes Koyuncu, Hakan Büyükçekiç ve Kevser Bilgin'e teşekkür etti.

Şampiyonada birinci olan sporcular Fatih Değer, Sercan Koç, Ali Batmaz, Mensure Karadayı, Ezgi Keleş, Gülistan Turan, Fatih Can Güncü, Hasan Çetin, Emre Batuhan Yılmaz ve Sercan Kılıç ile mücadeleyi sonuna kadar devam ettirerek ikinci ve üçüncü olan tüm sporculara teşekkür eden Ulu, bu başarının sırrının milli ruh, birlik, beraberlik, disiplin ve çok çalışmak olduğunu kaydetti.

Nevşehir, Kayseri, Kozaklı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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