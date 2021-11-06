Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı - Son Dakika

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

İl Temsilcisi Hasan Okyar, yazılı açıklamasında, Türkkan'ın yaptığı davranışı dernek olarak kınadıklarını belirtti.

Şehitlerin ve gazilerin bu vatanın asıl sahipleri olduğunu vurgulayan Okyar, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin her döneminde bağımsızlığımız, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin beraberliği, ezanımızın susmaması için şehadet şerbetini içmiş şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ve gazi aileleri teröre destek veren milletvekili istemiyor. Küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğini gösteren Türkkan'a yüce Meclisimiz tarafından gereğinin yapılacağına inanıyoruz."