Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi'nden Kaymakam Abbasoğlu'na Ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Şehit aileleri ve gazilerimiz hepimize emanettir. Onların hayatını kolaylaştırmak, milletçe onlara olan minnet ve şükran duygularımızın küçük bir nişanesidir. Bizler 24 saat onların dertleri ve sorunlarıyla uğraşmaya ve çözüm bulmaya her zaman hazırız. Kendilerine gerçekleştirdikleri bu ziyaretten dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA

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