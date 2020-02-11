Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden Akıncı'nın açıklamalarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden Akıncı'nın açıklamalarına tepki - Son Dakika

Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden Akıncı'nın açıklamalarına tepki

15 dakika önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "KKTC'ye zarar veren ve Kıbrıs Türkü'nü Rum himmetine reva gören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı şiddetle kınıyoruz.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden Akıncı'nın açıklamalarına tepki, System.String[]

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "KKTC'ye zarar veren ve Kıbrıs Türkü'nü Rum himmetine reva gören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Tandoğan, yazılı açıklamasında, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye aleyhindeki beyanları ve Rum tezlerine verdiği destekten dolayı 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler adına hicap duyduklarını belirtti.

Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanı olarak devletin varlığını, bağımsızlığını ve egemenliğini koruyacağına dair yemin ettiğini hatırlatan Şükrü Tandoğan, anayasaya göre Akıncı'nın en önemli görevinin devletin devamlılığını sağlamak olduğunu aktardı.

Tandoğan, buna rağmen Mustafa Akıncı'nın yemininden ve görevinden uzaklaştığını, Rumlara hoş görünme gayreti içerisinde olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Kıbrıs'ta Türk varlığı için senelerce kan ve gözyaşı döküldüğünü, yüzlerce Kıbrıslı Türk'ün bu uğurda şehit olduğunu kaydetti.

Bu dönemlerde Kıbrıs Türkü'nün başında Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş gibi yurtsever kahramanlar, devlet adamları bulunduğunu anımsatan Şükrü Tandoğan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıs sorununu kökten çözdüğünü ifade etti.

Tandoğan, "Mehmetçiğin ve mücahitlerin kanlarıyla kurulan KKTC'de Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde Mustafa Akıncı'ya rağmen hür ve özgürdür. KKTC'ye zarar veren ve Kıbrıs Türkü'nü Rum himmetine reva gören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Akıncı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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