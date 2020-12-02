Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Özünal'den Şereflikoçhisar Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Özünal, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik'i ziyaret etti.

Muhtarlar Derneği Şereflikoçhisar Şube Başkanı Abdullah Kargın ile ziyarette bulunan Özünal, Çelik tarafından 2 katlı binanın tamirat, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak şubelerine tahsis edildiğini belirterek, yapılan özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yerel yönetimlerin başlangıcı olan muhtarlarımızın toplantı, istişare ve çeşitli etkinlikleri yapabilmeleri adına 2 katlı olan binamızı kendilerine tahsis ettik, yapının tüm bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını tamamlayarak büro malzemelerini de tamamlayarak muhtarlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

Özünal, daha sonra Çelik'e teşekkür belgesi sundu.