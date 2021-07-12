Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Aktürk'ten Kaymakam Demirer'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirer, muhtarlarla mesai arkadaşları gibi çalıştıklarını söyledi.

Muhtarların yaptığı görevin önemine değinen Demirer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla külliyede toplantılar yapması, sosyal haklar yönünden iyileştirmeler yapması muhtarlık kavramını ve statüsünü diğer kurumlar nezdinde daha da öne çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza sizin adınıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aktürk de kentte bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Kaymakam Demirer'e ilgisinden dolayı teşekkür etti.