Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı'ndan iddialara cevap - Son Dakika
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı'ndan iddialara cevap

20.10.2022 11:49

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı'ndan iddialara cevapTÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, HDP'li Meral Danış Beştaş ve CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı'ndan iddialara cevap

TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, HDP'li Meral Danış Beştaş ve CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, iddialara ilişkin Muhtarlar Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara'ya gelen 20 bin muhtar arkadaşımız, bugün Yüce Meclis çatısı altında HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve CHP Milletvekili Özgür Özel'in iftiralarıyla karşı karşıya kalmıştır dedi. Aktürk açıklamasının devamında şunları dile getirdi

Bu iki milletvekilinin çirkin yalanı ile muhtar arkadaşlarımız zan altında bırakılmaya çalışılmıştır. Bilinmelidir ki 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldik. Sabah erken saatte Anıtkabir'e giderek Ata'mızın huzuruna çıktık. Ardından İçişleri Bakanlığımızca tüm Türkiye'deki muhtar arkadaşlarımızın faydalanabilmesi için Ankara'da yaptırılan ilk Muhtarlar Evimizin açılışı ve 30 büyükşehirde yapılacak olan 100 muhtarlık hizmet binamızın temel atma törenine katıldık. Öncelikle bu ve daha birçok hizmetleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığımızı, CHP'li Özgür Özel'in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır. Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen tüm muhtarlarımıza atılan bu iftirayı asla kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz. Kötü söz sahibine aittir. (DHA)

Kaynak: DHA
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