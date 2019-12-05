Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Havva Rendeci Açıklaması

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Havva Rendeci, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rendeci, mesajında, Türk kadınının Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk sayesinde bugün dünyanın en saygın konumuna geldiğini belirtti.

Tarih boyunca kadınların kendi haklarını elde etme uğruna verdiği mücadelenin bugün her alanda yine toplumun kalkınmasına yansıdığını anlatan Rendeci, "5 Aralık, tarih döngüsü içinde kadınlarımız açısından önemli bir kilometre taşıdır. Dünyada kadınların toplumu oluşturan temel unsurun iki eşit parçasından biri olduğunun en büyük ispatı, 85 yıl önce Türk kadınına iade edilen hakkın teslimidir. 85 yıl önce Türk kadınına sağlanan bu imtiyaz, bugün dünyanın birçok yerinde Türk kadınının değerli konumda olmasını sağlamıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir imtiyazdan öte hakkın teslimi olarak gördüğü seçme ve seçilme hakkının verilmesi, Türk kadınının çağdaş yaşama entegrasyonunun en büyük devrimidir." ifadelerini kullandı.

Kadınlara verilen hakların toplumda bir imtiyaz gibi algılanmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Rendeci, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda yer edinmiş 'her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözü, kadının toplumdaki başarısının önüne perde çekmektir. Oysa başarıyı cinsiyete mahkum etmek, hastalıklı bir ruh halinin dışa vurumudur. Başarının cinsiyeti olmaz. Cinsiyetten soyutlanmış başarı ise sağlıklı bir toplumun oluşması anlamına gelir. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu çatısı altında faaliyet gösteren kadın muhtarlarımız, özellikle mahalledeki kadınlarımızın toplumun iki eşit parçası olduğu bilincinin aşılanmasında önemli rol oynamaktadır. Kadına seçme ve seçilme hakkının teslim eden büyük Atatürk'ü ve bu ülke için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz."