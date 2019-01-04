Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'ndan Büyükerşen'e Ziyaret

Muhtarlık Müessesi Çalıştay'ına katılmak üzere Türkiye'nin 81 ilinden Eskişehir'e gelen muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri, Eskişehir'i çok beğendiklerini ifade ederek başkan Büyükerşen' e teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel BaşkanıBekir Aktürk, " Bizler Avrupa şehir haline dönüşen Eskişehir'i görmek için burada toplandık.Yılmaz Büyükerşen Türkiye'de bir marka. Bu şehirde görev yapan muhtarlarımız çok şanslılar, yapılan hizmetler ve projeler çok güzel. Kentin her noktasında kültür ve sanat insanlarla iç içe olmuş durumda. Hayata geçirdiğiniz başarılı şehircilik çalışmalarından dolayı sizi ve ekibinizi kutluyorum" dedi.

Türkiye'nin muhtarlarını Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, nazik ziyaretlerinden dolayı Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu başkan ve üyelerine teşekkür etti.