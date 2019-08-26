Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Dumlupınar'da
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliği ve tarihi mekanları Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Arı ve Konfederasyon Üyeleri ziyaret ettiDumlupınar Şehitliğinden başlayan ziyarete İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve...
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliği ve tarihi mekanları Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Arı ve Konfederasyon Üyeleri ziyaret etti
Dumlupınar Şehitliğinden başlayan ziyarete İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk eşlik etti.
Kaymakam Abbasoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, " Dernek üyelerimizin Kuruluşun ve kurtuluşun sağlandığı bu toprakları ziyaret etmeleri mutluluk verici. Üyelerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına davet ettik" ifadelerini kullandı (YD-EFE) - KÜTAHYA
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