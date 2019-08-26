Son Dakika Haberleri: Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Dumlupınar'da
Son Dakika Yaşam Haber

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Dumlupınar'da

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliği ve tarihi mekanları Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Arı ve Konfederasyon Üyeleri ziyaret ettiDumlupınar Şehitliğinden başlayan ziyarete İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve...

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Dumlupınar'da, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliği ve tarihi mekanları Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Arı ve Konfederasyon Üyeleri ziyaret etti


Dumlupınar Şehitliğinden başlayan ziyarete İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk eşlik etti.


Kaymakam Abbasoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, " Dernek üyelerimizin Kuruluşun ve kurtuluşun sağlandığı bu toprakları ziyaret etmeleri mutluluk verici. Üyelerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına davet ettik" ifadelerini kullandı (YD-EFE) - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor: Sayıları 4 bini aştı
Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile yapılan anlaşma ihlal edilmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:14:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Dumlupınar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]