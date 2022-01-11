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"Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" doğu ve batıdaki muhtarları kaynaştırıyor - Son Dakika

"Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" doğu ve batıdaki muhtarları kaynaştırıyor

11.01.2022 11:52

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca başlatılan "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında, doğu ve batı illerindeki muhtarlar bir araya gelerek kaynaşma imkanı buluyor.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca başlatılan "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında, doğu ve batı illerindeki muhtarlar bir araya gelerek kaynaşma imkanı buluyor.

"Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Samsun, Van, Sivas, Hakkari, Ağrı, Çanakkale, Hatay, Bursa ve Şanlıurfa'da programlar düzenlendi.

Afyonkarahisar, Trabzon, Şırnak, İstanbul, Mardin ve son olarak mart ayının sonunda Ankara'da düzenlenecek programla sona erecek projede 4 binden fazla muhtar bir araya gelecek.

Projenin koordinatörü Yeşim Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklama, projenin milli bilinç oluşturma amacı taşıdığını söyledi.

Gürsoy, İçişleri Bakanlığının desteğiyle İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ortak olduğu proje kapsamında doğu ve batı illerinde pilot iller seçildiğini ve bu illerde muhtarların belirlendiğini anlattı.

"Çalışmalarımıza Samsun'dan başladık"

Farklı illerde toplantılar düzenlediklerini belirten Gürsoy, şöyle devam etti:

"Doğu illerine giderken batı illerindeki muhtarlarımızı, batı illerine giderken doğu illerimizdeki muhtarlarımızı o bölgelere götürüyoruz. Toplantılarımızın büyük bir bölümünde gittiğimiz yerler, Cumhuriyet tarihimizde ve geçmiş tarihimizde, Misak-ı Milli sınırlarımızın oluşmasında, kurtuluş mücadelemizde verdiğimiz bütün çabaların doğru yansıtılacağı, tarih bilgisinin, bilincinin doğru aktarılacağı iller. Çalışmalarımıza Samsun'dan başladık. Samsun, kurtuluş mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı Milli Mücadele'nin başladığı şehir."

Toplantılara, üniversitelerden akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığını, katılımcılara ören yerleri, tarihi alanlar, özellikle müzelerin gezdirildiğini aktaran Gürsoy, "Gittiğimiz bütün illerde kültür müdürlükleri, valilerimiz, belediye başkanlarımız tam destek veriyor. Dışardan baktığınızda bir kültür, tarih, milli birlik gezisi gibi görebilirsiniz. Bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Projeden güzel sonuçlar aldıklarını vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 5 bin 200'ün üzerinde muhtar var. Bunun 1200'ü kadın muhtar. Muhtarlarımız demokrasinin en küçük birimi. Türkiye'nin hücresi olan bu insanların bilgi birikimlerinin, donanımlarının artması gerekiyor. Herkes iline turizm elçisi olarak dönüyor. Batıdaki birisi Şırnak, Hakkari, Çukurca, Şemdinli denildiğinde önceden ne düşünüyorsa şu anda gittiği, gördüğü Hakkari Çukurca hakkında aynı şeyleri düşünmeden geri geliyor. Hiç Çanakkale'yi görmemiş güneydoğudaki muhtarımız da oraya geldiğinde 'Biz 81 iliz, burada yatan 81 ilden insan var. Bizim için kimler savaşmış' diyor."

Gürsoy, farklı bölgelerde yaşayan insanların, birbirlerini tanımadan önce ön yargı ile birbirlerine yaklaştığını dile getirerek, "Aynı bayrak altındayız, aynı coğrafya üzerinde yaşıyoruz ama birbirimizi tanımıyoruz. Bizim birbirimizi tanımamız için bu tip aktif projelerin, sadece muhtarlar için değil bütün Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyorum. Birbirini tanımayanın, birbirini bilmeyenin birbirini anlaması mümkün mü? Birbirimizi tanımak, bütün algısal yanlışlıkların, birbirimize karşı sabit düşüncelerin kalkmasında büyük rol oynuyor." dedi.

"Projenin çıkış kaynağı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu"

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadınlardan Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Hava Rendeci de projenin bir yılı aşkın süredir yürütüldüğünü söyledi.

Projenin temel amacının, milli birlik ruhunu ve şuurunu yeniden canlandırmak olduğunu ifade eden Rendeci, "Bu projenin çıkış kaynağı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu." dedi.

Soylu'nun "doğuyu batıya, batıyı doğuya birleştireceksiniz, kaynaştıracaksınız" şeklindeki sözlerinin ardından proje hazırlandığını anlatan Rendeci, proje çalışmalarına kendisinin de katıldığını, proje sayesinde muhtarlar arasında çok güzel dostluklar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Muhtarları El Ele Projesi doğu ve batıdaki muhtarları kaynaştırıyor
Türkiye Muhtarları El Ele Projesi doğu ve batıdaki muhtarları kaynaştırıyor
Türkiye Muhtarları El Ele Projesi doğu ve batıdaki muhtarları kaynaştırıyor

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Türkiye, Hakkari, Samsun, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' doğu ve batıdaki muhtarları kaynaştırıyor - Son Dakika


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