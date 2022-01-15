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"Türkiye Muhtarları El Ele Projesi"nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı - Son Dakika

"Türkiye Muhtarları El Ele Projesi"nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

15.01.2022 15:41
"Türkiye Muhtarları El Ele Projesi"nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca başlatılan "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi"nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca başlatılan "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi"nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, proje toplantısını Şanlıurfa'da gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Muhtarlar olarak amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu, bunun dışında bir görevlerinin olmadığını aktaran Aktürk, şunları dile getirdi:

"Millet ile devlet arasında köprü olup hizmet edeceğiz. Elbet noksanlarımız olacak, biz hem mahallemize hizmet edeceğiz, hem ülkemize hizmet edeceğiz, hem de devletimize hizmet edeceğiz. Biz kutsal bir görev yapıyoruz. Bizlerin sorumluluğu çok yüksektir. Bir ödenek alıyoruz ve bu ödenekte kul hakkı vardır. Eğer biz mahallenin sorunlarıyla ilgilenmesek ve milletin dertleriyle dertlenmesek o ödenek bize helal olmaz. Çoğu mesai arkadaşımız aldığı ödeneği, millete hizmet etmek için harcıyor. Muhtarlar olarak bizler de kendimizi geliştireceğiz, öğrenmenin yaşı yoktur. Hizmet yaparken devlet adabıyla edebiyle yapmamız gerekiyor."

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner de proje ilerledikçe şahit olduklarının ve tecrübelerinin ne kadar doğru ve yerinde bir projeye girişildiğini gösterdiğini ifade etti.

Üstüner, "Bu proje yerli ve milli bir kavram olan muhtarlığın yeni bir aşamaya geçmesine ve daha üst seviyeye yükseltilmesine dair ciddi birikimler edinmemize de yardımcı olmaktadır. Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliği ve liderliğinde, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle ülke çapındaki dönüşüme muhtarlar ve onlarla el ve gönül birliği içinde olan bizler de bu proje ile katkı sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise muhtarların görevinin önemli ve kutsal olduğunu söyledi.

Her makamda ve görevdekilerin amacının halka ve hakka hizmet etmek olduğunu vurgulayan Erin, "Bunu en yaygın şekilde memleketimizin en ücra köşesine kadar gerçekleştiren bireyler olmaktan ne kadar gurur duysanız azdır. Bu kısacık dünyada yapacağımız en hayırlı iş, insanlara faydalı olmak, onların dertlerine ve sıkıntılarına çözüm bulabilmektir." dedi.

2 milyon 200 bin nüfuslu kentte Valiliğin makam kapısını bir gün bile kapatmadıklarına işaret eden Erin, "Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir makam haline getirdik. 24 saat boyunca gece ve gündüz 2 grup için hiç bir sınırlamanın olmadığını ifade ettim. Bunlardan birisi muhtarlarımız diğeri de yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız." diye konuştu.

Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve muhtarlar katıldı.

Türkiye Muhtarları El Ele Projesi nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
Türkiye Muhtarları El Ele Projesi nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
Türkiye Muhtarları El Ele Projesi nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
Türkiye Muhtarları El Ele Projesi nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

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Mehmet Akif İnan, Togo Cumhuriyeti, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi'nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi"nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı - Son Dakika
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