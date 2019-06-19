Son Dakika Haberleri: Türkiye mülteci alımında birinci
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Türkiye mülteci alımında birinci

2 saat önce

DÜNYADA çatışmaların, kutuplaşmanın arttığını belirten Filippo Grandi, zengin ülkelerin toplamı yüzde 16 mülteci alırken, geçen yıl da en çok mülteci alan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye mülteci alımında birinci, System.String[]
DÜNYADA çatışmaların, kutuplaşmanın arttığını belirten Filippo Grandi, zengin ülkelerin toplamı yüzde 16 mülteci alırken, geçen yıl da en çok mülteci alan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Grandi, geçen yıl şiddet, savaş, çatışma, takip nedeniyle yurdunu terk edenlerin sayısının 70.8 milyonla rekor bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Bir önceki yıl mülteci sayısı 68.5 milyon olarak açıklanmıştı. Yüksek Komiser Grandi, saniyede iki insanın gerçekten yaşam korkusuyla yurdunu terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Grandi'nin açıkladığı rapora göre en çok mülteci alan ilk beş ülke sıralaması şöyle:





ALMANYA BEŞİNCİ SIRADA

Geçen yıl 200 bin mülteci alan Türkiye, toplamda 3 milyon 700 bin mülteciyle dünyada en çok mülteci kabul eden ülke. 1 milyon 400 bin mülteci alan Pakistan ikinci, 1 milyon 170 bin mülteci ile Uganda üçüncü, 1 milyon 73 bin mülteci ile Sudan dördüncü, 1 milyon 64 bin mülteci ile Almanya ise beşinci sırada. En çok mülteci veren ülke ise 6 milyon 700 binle Suriye. 2 milyon 700 binle Afganistan ikinci sırada.

MÜLTECİ SAYISI İKİYE KATLANDI

Her 5 mülteciden 4'ünü fakir ülkelerin ya da komşu ülkelerin aldığını belirten Yüksek Komiser Grandi, dünyada mülteci alımında dayanışma krizini eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bile insani konularda ortak bir tavır alamadığını ifade eden Grandi, son 20 yılda mülteci sayısının ikiye katlandığını belirtti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:03 
Türkiye, Güncel
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