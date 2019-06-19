Türkiye mülteci alımında birinci

DÜNYADA çatışmaların, kutuplaşmanın arttığını belirten Filippo Grandi, zengin ülkelerin toplamı yüzde 16 mülteci alırken, geçen yıl da en çok mülteci alan ülkenin Türkiye
olduğunu ifade etti. Grandi, geçen yıl şiddet, savaş, çatışma, takip nedeniyle yurdunu terk edenlerin sayısının 70.8 milyonla rekor bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Bir önceki yıl mülteci sayısı 68.5 milyon olarak açıklanmıştı. Yüksek Komiser Grandi, saniyede iki insanın gerçekten yaşam korkusuyla yurdunu terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Grandi'nin açıkladığı rapora göre en çok mülteci alan ilk beş ülke sıralaması şöyle:
ALMANYA BEŞİNCİ SIRADA
Geçen yıl 200 bin mülteci alan Türkiye, toplamda 3 milyon 700 bin mülteciyle dünyada en çok mülteci kabul eden ülke. 1 milyon 400 bin mülteci alan Pakistan
ikinci, 1 milyon 170 bin mülteci ile Uganda üçüncü, 1 milyon 73 bin mülteci ile Sudan
dördüncü, 1 milyon 64 bin mülteci ile Almanya
ise beşinci sırada. En çok mülteci veren ülke ise 6 milyon 700 binle Suriye. 2 milyon 700 binle Afganistan
ikinci sırada.MÜLTECİ SAYISI İKİYE KATLANDI
Her 5 mülteciden 4'ünü fakir ülkelerin ya da komşu ülkelerin aldığını belirten Yüksek Komiser Grandi, dünyada mülteci alımında dayanışma krizini eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nin bile insani konularda ortak bir tavır alamadığını ifade eden Grandi, son 20 yılda mülteci sayısının ikiye katlandığını belirtti.