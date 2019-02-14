Türkiye, Mülteci Çocukların Eğitimi İçin Elinden Geleni Fazlasıyla Yapmıştır"

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Türkiye, mülteci çocukların eğitimi için elinden geleni fazlasıyla yapmıştır.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Türkiye, mülteci çocukların eğitimi için elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti yapması gerekenleri yapmıştır, insani bir tutum göstermiştir. Dünyadaki bir çok zengin devletin gösterdiği duyarlılıktan daha fazlasını göstermiştir. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzü paktır, çok güzel bir hizmet yapmıştır." dedi.



Üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların eğitim hakkının çok önemli olduğunu, her ülkenin kendi çocuklarının yanı sıra misafir ettiği mülteci çocuklara da eğitim hakkı sunması gerektiğini ifade etti.



Şahin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türk eğitim sistemine yaklaşık 640 bin Suriyeli çocuğun dahil olduğunu vurgulayarak, Türk hükümetinin bu çocukların eğitimi noktasında AB ve UNICEF işbirliğinde çok güzel projeleri hayata geçirdiğini aktardı.



Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan projeler çerçevesinde, mülteci çocukların eğitiminde başarı sağlanması için Türkçe psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerine eğitim verildiğini dile getiren Şahin, çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu noktasında bu tür projelerin önemli olduğuna işaret etti.



Şahin, çeşitli projelerde kendisinin de görev aldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda fazlasıyla duyarlılık gösterdiğini düşündüğünün altını çizdi.



Mülteci çocukların yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki bazı öğretmenlerle görüştüğünü anlatan Şahin, "Öğretmenlerle konuştuğumda şu ortaya çıktı, çocukların yüksek düzeyde travmaları var. Koku, toz bulutu, ses, geride bırakılan büyükbaba, anneanne gibi bir çok şey travmatik etkilere yol açar. Görüştüğüm öğretmenlerden biri, tahtaya projeksiyonla sunu yansıttığında, harflerin ortaya çıkmasıyla beraber çocuğun sıranın altına girdiğini anlattı. Harflerin ışıkla yansıya tek tek çıkması çocuğa mermi görüntülerini hatırlatmış olmalı. Bu çocukların böyle travmaları var. Bunun için sosyal bilimci olarak şunu diyorum, çocukların bu travmalarını iyileştirmemiz lazım." diye konuştu.



Şahin, çocukların travma ile başa çıkma sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının okul rehber öğretmenlerine, okul psikolojik danışmanlarına travma eğitimi vermesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.



"Suriyeli çocukların dünyasında artık iki bayrak var"



Şahin, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığınca kurslar düzenlenebileceğini aktararak, rehber öğretmenlere pratikte krize nasıl müdahale edebileceklerinin öğretilmesi gerektiğini belirtti.



Ebeveynlerle görüşülerek konsültasyon çalışmaları yapılması, çocukların gelişimlerinin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Çocukların gerçekten travmaları varsa zaten çok bir gelişme gösteremez dolayısıyla bu çocuğa özel olarak psikososyal destek programları hazırlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'ye mülteci olarak gelen, devletin pozitif ayrımcılıkla korumaya aldığı, önemsediği, çeşitli haklar çıkardığı, yardımlar verdiği çocukların toplumun bir parçası olduğunu söyleyen Şahin, "Bu çocukları topluma en iyi şekilde kazandırmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Bunun da yolu eğitimden, psikolojik destekten geçiyor. Dolayısıyla her çocuğa hakkı olan eğitimi donanımlı bir şekilde vermek durumundayız." dedi.



"Türkiye, mülteci çocukların eğitimi için elinden geleni fazlasıyla yapmıştır." ifadesini kullanan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye Cumhuriyeti yapması gerekenleri yapmıştır, insani bir tutum göstermiştir. Dünyadaki bir çok zengin devletin gösterdiği duyarlılıktan daha fazlasını göstermiştir. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzü paktır, çok güzel bir hizmet yapmıştır. Bunu siyasetle ya da başka hiçbir şeyle yorumlayamayız çünkü insani bir tutumdur, yapması gerekeni yapmıştır. Türk kültürüne uygun bir tutumdur çünkü Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş-ı Veli'den, onların kültüründen bahsedip kapımızdaki insanlara yardım etmememiz yanlış olurdu. Türkiye'nin bu konudaki duyarlılığı dünyaya, insanlığa örnek olacak bir duyarlılıktır. Türkiye Cumhuriyeti imkanlarının ölçüsünde hatta daha üstünde bir yardım yapmıştır. Suriyeli çocukların dünyasında kendi çizdikleri resimlerde de ifade ettikleri gibi artık iki bayrak var, biri Suriye, diğeri de Türk bayrağıdır. İnsanların gönlüne sevgi koymak çok zordur ama Türk devleti bu sevgiyi koymayı başardı, bunu önemsemek lazım."



Şahin, çocukların eğitiminde başarılı olabilmek için kültürlenme sürecine de önem verilmesi gerektiğini vurguladı.



Prof. Dr. Mustafa Şahin, rehber öğretmen, okul psikolojik danışman, özel muayenehane ya da hastanelerde çalışan psikologun bu çocuklara yardım edebilmesi için öncelikle kültüre duyarlı psikolojik danışma becerilerini kazanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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