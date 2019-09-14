Türkiye, mültecilerin sorunlarına yenilikçi çözümler arayacak

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın öncülüğünde, SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Etki Hızlandırıcı programının finali 'Demo Günü' gerçekleştirildi. New York'ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu sırasında düzenlenecek yan etkinlikte, seçilen 2 girişim potansiyel küresel ortaklara sunum yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Bill ve Melinda Gates Vakfı, Eczacıbaşı Holding ve Limak Holding'in destekleriyle gerçekleşen SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Etki Hızlandırıcı programının finali 'Demo Günü' İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte SKA Etki Hızlandırıcı programına katılan 8 farklı ülkeden 9 startup dijital kimlik ve taşınabilir sanitasyon sistemleri gibi mültecilere yönelik çözüm projelerini paylaştılar. Projeler arasında öne çıkan change: WATER LABS ile Gravity.Earth-Sertifier-Mark Labs konsorsiyumu 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu SKA Zirvesi sırasında Türkiye ve UNDP tarafından düzenlenecek yan etkinlikte yer alacak.

Turan: "Mültecilerin günlük problemleriyle ilgili çözümler üretmeye çalışıyor"

Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan etkinlikte yaptığı açıklamada, bu programın amacının Türkiye'deki mültecilerin hayatlarını girişimlerle iyileştirmek olduğunu söyleyerek, "Biz Türkiye'ye bütün dünyadan girişimcileri davet ettik. Türkiye'de misafir ettiğimiz 4 milyon mültecinin sorunlarını nasıl çözebileceğimiz hakkında onların desteğini istedik. Tabi bu program onları destekleyerek, özellikle günlük problemlerle ilgili çözümler üretmeye çalışıyor" dedi.

Eylül ayının sonuna doğru New York'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nda yapılacak yan etkinliğe de değinen Turan, "Bu zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılacak. Bizde yan etkinlik düzenleyeceğiz. Bu projeyle Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olabilecek, bir platform oluşturduğunu ve bu platformun mültecilerin somut çözümler ürettiklerini göstermek için bu etkinliği yapacağız. Düzenlenecek olan etkinlikte buradan mezun olan iki başarılı girişimciyi orada bizimle birlikte katılım sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Akın: "ABD'ye giderek bu projeyi orada sunmak büyük bir şans"

New York'taki yan etkinliğe gidecek olan Sertifier ortaklarından Mert Akın, Ağustos 2018'den beri kurulduklarını ve o zamandan beri şirketleşmiş olarak devam ettiklerini söyleyerek, "Eğitimler sonrası dağıtılan sertifikaların dijital ortamdan dağıtılması ve daha sonrasında doğrulanması üzerine çalışıyoruz. Burada da Türkiye'de bulunan mültecilerin eğitimlerinin ve sertifikalarının bizim üzerinden verilmesi üzerine projemiz var. Bu projeyle insanların yetenekleri doğrultusunda doğru eğitimleri alıp daha ileri becerileri elde etmesi ve aynı zamanda da bir işe başvurdukları zaman bunu rahatça doğru kullanmalarını hedefliyoruz. ABD'ye giderek bu projeyi orada sunmak büyük bir şans. Dolayısıyla bundan dolayı çok mutluyuz. Bu sayede bütün hedeflerimizi dünyaya duyurmak ve daha çok insanın bunlardan faydalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

NepSer firmasını kurucu ortaklarından Sertaç Karacaferoğlu da atık su arıtma üzerine çalıştıklarını belirterek, kendi kendine arıtma yapabilen mobil tuvaletler konusunda çalışıyoruz. Bu tuvaletlerden çıkan atık sularının arıtılarak tekrar sifona geri dolduruluyor ve temizlik suyu olarak geri kullanılabilecek. Bu projeyi tarım işçileri ve mülteci kamplarında test etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

SKA Etki Hızlandırıcı'nın pilot grubuna Türkiye, Almanya, Belçika, Senegal, Kenya, Ruanda, Hollanda, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Ürdün, Kolombiya, Macaristan ve Hindistan'dan 14 ülkede yerleşik toplam 25 startup katıldı. SKA Etki Hızlandırıcı, önümüzdeki aylarda kurucu ortak olarak özel sektörden ve uluslararası kuruluşlardan yeni ortakları bünyesine katacak.

Bu program sayesinde Türkiye, girişimcilerin yaratıcılığı ve teknolojinin imkanlarıyla mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik çözümlerin test edildiği ortamı sağlamış oldu. Uzun vadede hedef, bu hızlandırma modelini, aynı zorlukları yaşayan ülkelerle paylaşmak ve dünyada sayıları 70 milyona ulaşan yerlerinden edilmiş kişilere yardım etmek olduğu aktarıldı.