Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi"nin Hatay İl Turnuvası final etabı Dörtyol ilçesinde yapıldı.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde, 8 öğrencinin yer aldığı 4 takım kıyasıya yarıştı.
Finalde, İkra Künü ve Bumin Kaan Yaşar'ın yer aldığı portakal çiçeği takımı birinci olarak, Adana'da gerçekleşecek Akdeniz Bölge Yarışmasında Hatay'ı temsil etmeye hak kazandı.
Yarışma sonunda, il finaline katılmaya hak kazanlara başarı belgesi verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası'nın final etabı tamamlandı - Son Dakika