Türkiye Musevileri Hahambaşı'ndan İsraillilere: "Telaşa kapılmadan gelip (Türkiye'nin) tadını çıkarın" - Son Dakika
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Türkiye Musevileri Hahambaşı'ndan İsraillilere: "Telaşa kapılmadan gelip (Türkiye'nin) tadını çıkarın"

15.06.2022 17:36
Türkiye Musevileri Hahambaşı'ndan İsraillilere: "Telaşa kapılmadan gelip (Türkiye'nin) tadını çıkarın"

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İran kaynaklı tehdit gerekçesiyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmasına karşılık, İsrail vatandaşlarının Türkiye'yi ziyaret etmeye devam etmelerini söyledi.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İran kaynaklı tehdit gerekçesiyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmasına karşılık, İsrail vatandaşlarının Türkiye'yi ziyaret etmeye devam etmelerini söyledi.

Hahambaşı Haleva, İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a verdiği röportajda, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in uyarılarına karşın, İsraillilerin Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini söyledi.

"Gerçek tehditlerden çok daha fazla koparılan gürültü olduğunu" vurgulayan Haleva, "(Türk) Hükümeti adına sinagoglarımızı koruyan polis memurlarımız ve kimin cemaatin üyesi olup kimin olmadığını belirlemek için tesislerin güvenliğinin sağlamasına yardımcı olan topluluğumuzun genç üyeleri var." diye konuştu.

"Türkiye yazın çok güzel, lütfen misafirimiz olun"

Haleva, şöyle devam etti:

"İsraillilerin (Türkiye'ye) gelip, ziyaret etmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Telaşa kapılmadan gelip tadını çıkarabilirler. Ayrıca, sokakta konuşurken genellikle yaptıkları kadar yüksek sesle konuşmamalıdırlar. Türkiye yazın çok güzel, lütfen misafirimiz olun."

"İsraillilerin Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini" söyleyen Hahambaşı, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllardaki en iyi seviyede olduğuna vurgu yaparak, "Son birkaç ayda İsrail ile Türkiye arasında iyi bir ilişki gerçekleşti. İki ülke arasındaki ilişkilerde her şey yolunda. (İsrailli) Başkan Isaac Herzog, sinagogumuz Neve Şalom'daydı. Birlikte fotoğraf çekildik ve birlikte dua ettik." dedi.

İran kaynaklı güvenlik tehdidi iddiasına da değinen Hahambaşı, "Bir sorun oldu ve İsrail Devleti ayağa kalktı, haklı olarak. Aksi takdirde bir şey olursa sorumlu olurlar ve önceden uyaramazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Haleva, Türkiye'deki Yahudi kurumlarının güvenlik seviyesinde olağan dışı bir durum gözlemlenmediğini ve Yahudi kurumlarının güvenliği konusunda değişen bir şey olmadığını kaydetti.

82 yaşındaki Haleva, 2002'den beri hahambaşılık görevinde bulunuyor.

???????- İsrail'den, İran kaynaklı tehdit gerekçesiyle vatandaşlarına seyahat uyarısı

İsrail hükümeti, İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimleri nedeniyle İsrail vatandaşlarına İstanbul'a ve Türkiye'ye seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Türk hükümetine "İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ortaya koyduğu çabadan dolayı" teşekkür eden Lapid, "Umarız bu uyarı uzun süre geçerli olmaz. Bu dönem turizm sezonu. En kısa sürede güvenliğin sağlanması, İsraillilerin Türkiye'ye gelmesi ve burada keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için tüm çabalar ortaya konuyor." ifadelerine yer vermişti.

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Kaynak: AA

İsak Haleva, Türkiye, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Musevileri Hahambaşı'ndan İsraillilere: 'Telaşa kapılmadan gelip (Türkiye'nin) tadını çıkarın' - Son Dakika

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