Mesam Üyeleri Yavuz ve Üçyıldız, Başkan Ergül'ün Ağabeyinin Kendilerini Ölümle Tehdit Ettiği İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

TAMER ARDA ERŞİN

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün "Bize bulaşmaya çalışan, ancak çökmeye çalışırken izin vermediğimiz bir mafya bozuntusu" sözlerine açılık getirmesini isteyen MESAM üyesi Ali Yavuz ve Nevzat Üçyıldız, Ergül'ün ağabeyi İlhan Ergül tarafından ölümle tehdit edildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yavuz'un iddiasına göre ağabey Ergül, sosyal medyadan "Recep Ergül ile uğraşmayı bırakın. Bunun bedelini evladınızla, eşinizle, sonra canınızla ödersiniz" dedi. MESAM Başkanı Ergül bu iddiaya karşı "Birisi, tuzağa düşürmek için, komplo kurmak için yapmış olabilir. Benim bir ağabeyim var ve onun öyle bir hesabı yok. Bunun kurgu, montaj olabileceğini de düşünüyoruz" diyerek ağabeyini savundu.

MESAM Başkanı Recep Ergül, 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınladığı ve son bir yıllık yönetimlerini değerlendirdiği videoda, "Şimdi beslendikleri kaynakların kuruduğunu düşünüyorlar. Gelecek dönemlerde burada kendilerine yer kalmayacağını düşündükleri için hemen her gün sosyal medyadan saldırıyorlar. Hepsinin bedelini çok ağır ödeyecekler. Hele biri var ki bir mafya bozuntusunun, bize bulaşmaya çalışan, ancak çökmeye çalışırken izin vermediğimiz bir mafya bozuntusunun yanına gidip, 'düşmanımın düşmanı dostumdur' diyerek onun yalanlarını, iftiralarını diline dolayıp saldırıya geçiyor" diye konuştu.

Eski MESAM Yönetim Kurulu üyesi Ali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ergül'e bu mafyanın kim olduğunu sordu. Yavuz, Ergül'e, "Mafya ile nasıl bir ilişki içine girdiniz? Kim bu mafya? Genel kurul öncesi üyelere dağıttığınız paraları bu mafyadan mı aldınız? Hani hayırsever bir iş insanından almıştınız? MESAM üyelerinin mafya ile ilişkisi olabilir mi" sorularını yöneltti.

Ali Yavuz, bu paylaşımından sonra tehdit almaya başladığını iddia etti. Yavuz, bu tehditlerin ciddi olduğuna kanaat getirerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yavuz'un suç duyurusu dilekçesinde yer alan iddialara göre; MESAM Başkanı Ergül'ün ağabeyi İlhan Ergül, sosyal medya üzerinden kendisine farklı zamanlarda şu tehditlerde bulundu:

"Ali Yavuz, Recep Ergül ile uğraşmayı bırakırsan senin için iyi olacak. Sana başka bir şey demiyorum. İnşallah en kısa zamanda tanışırız.

"CANINIZLA ÖDERSİNİZ"

Ali Yavuz, Recep Ergül ile uğraşmayı bırakın. Bunun bedelini evladınızla, eşinizle, sonra canınızla ödersiniz. Vallahi hiç gözümü kırpmadan bunları size yaşatırım. Ben, malvarlığımı, eşimi ve evladımı kaybettim. Benim hayatımda tek varlığım Recep. Benim annem, babam, evladım, ruhum sadece Recep Ergül'dür. Recep'le uğraşmayı bırakın. Bunun bedelini ağır ödersiniz. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yoktur."

Yavuz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hayatından endişe ettiğini kaydederek savcılığın harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Hayati tehlikesi olabileceğini belirten Yavuz, MESAM'da bu mafyatik ilişkilerin neden yaşanabileceğini ise "MESAM, 150 milyon lira gibi bir yıllık telif topluyor. Bu da birtakım kesimlerin iştahını artırabilecek büyük bir rakam. Daha da çok artabilecek bir rakam. MESAM'ın asıl toplaması gereken, yaklaşık bunun 10 katı" diye açıkladı.

MESAM üyesi Nevzat Üçyıldız ise ağabey Ergül'ün kendisini de sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini açıklayarak, "Seni öldürürüm, çocuklarını, öldürürüm, eşini öldürürüm. Biz size kalmaz. Recep Ergül ile uğraşmayın' diye tehdit etti. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum" dedi.

"MUHALİFLERİ ÖLÜM TEHDİDİYLE SUSTURMA YOLUNA GİDİYORLAR"

Üçyıldız, Ergül'ün kendi muhaliflerini "ölüm tehdidiyle" susturma yoluna gittiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Muhalifleri ölüm tehdidiyle susturma yoluna gidiyorlar. Mafyatik ilişkiler, düzeysizlik, seviyesizlik, liyakatsizlik. Bütün bunlar Türkiye'nin genel durumunda da çok farklı değil. MESAM da aynı durumda. Böyle olunca muhalif olanlar konuşmasın kardeşim, biz her türlü suç olacak şeyi işleyelim ama kimse konuşmasın noktasındalar.

Müzisyenlerin o kadar dramatik ölümleri var ki. 150 müzisyen pandemi döneminde intihar etmiş. Piyano çalması gereken eller, kazma ve kürekle çalışıyor. Müzisyenler yaşam derdine düşmüş. Hal böyleyken konuşma, etme. Neyi konuşmayacağız. Kültür Bakanlığı'nda biriken 65 milyon dolar civarında biriken fon var. Kardeşim müzisyenlere harcayın."

"DERİN MESAM"

MESAM Başkanı Ergül, Yavuz ve Üçyıldız'ın iddiaları ve konuşmasındaki "mafya" çıkışıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Ergül, "mafya" çıkışına ilişkin şunları söyledi:

"Geçmişte Arif Sağ başkanımızken kendi arkadaşlarını suçlayarak, 'Siz burada çete, mafya kurmuşsunuz. Ben her şeyin farkındayım' demişti. O çetecilikle, mafyacılıkla suçladığı adamların saldırıları karşısında öyle bir şey söyledim. Ama yoklar şu anda.

Onlar, geçmişte MESAM Yönetim Kurulu'nda görev yapan, içeride personeli örgütleyen, MESAM'ın içinde derin devlet gibi derin MESAM oluşturan bir yapıydı. Yönetim Kurulu Başkanımız Arif Sağ bile buna isyan etmiş, 'Siz burada çete kurmuşsunuz, mafyavari örgütlenmeye gitmişsiniz' diye tepki göstermişti.

13 yıl süreyle burayı yönettiler. Geçen sene 30 Haziran'da seçimi aldık. Bunun bir hazımsızlığı var, bir hasetliği var. Her fırsatta saldırıyorlar, iftiralar atarak."

"KÜLLİYEN YALAN"

Ergül, Yavuz'un ağabeyi tarafından tehdit edildiği iddiasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Külliyen yalan. Bir; benim ağabeyim sosyal medya kullanmıyor. İki; akıllı telefonu yok. Ağabeyim, 7-8 yıl önce çocuğunu kaybettikten sonra Anadolu'da ücra bir köye taşındı. Bunlar tamamen kurgu. Nevzat Üçyıldız ve Ali Yavuz, bunlar bizimle sürekli uğraşan, iftiralar atan arkadaşlar. Onların bir kurgusu. Hatta bir haber aldıktan sonra benim ağabeyim, çarşamba günü gitti ve o hesap hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"KURGU OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Birisi, tuzağa düşürmek için, komplo kurmak için yapmış olabilir. Benim bir ağabeyim var ve onun öyle bir hesabı yok. Bunun kurgu, montaj olabileceğini de düşünüyoruz."