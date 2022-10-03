Sanatçılar, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Sanatçılar, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti

03.10.2022 15:58
Sanatçılar, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) müzisyen Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) müzisyen Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti.

ATO Congresium'un Duatepe Salonu'nda bir araya gelen sanatçılar, bir eğlence mekanında istekte bulunulan şarkıyı bilmediği gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener'i andı.

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, Onur Şener'in acısını paylaşmak, ailesiyle dayanışma içerisinde olmak ve benzer acı olayların yaşanmaması için bir dizi önlem paketini yetkililere sunmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sanatçıların ve müzisyenlerin sosyal güvenceye sahip olmadığına belirten Ergül, "Kovid-19 Salgını döneminde bunu çok net bir şekilde gördük. Bu süreçte canına kıyanlar oldu, yüzlerce sanatçısının yuvası dağıldı. Binlerce müzisyen kutsal saydıkları, yaşam biçimi haline getirdikleri müziği bırakıp, başka işlere yöneldi." ifadeleri kullandı.

Müzisyenlerin can güvenliğinden yoksun yaşadığını ifade eden Ergül, şöyle konuştu:

"İsteyen silah ya da kesici bir aletle müzik yapılan bir işletmeye giriyor. Kapıda bir kontrol olmuyor, çünkü işletmelerin müşteri kaybetmek gibi kaygıları var. Bunun artık düzene girmesi lazım. Sadece müzisyenler için değil, oraya gelen insanların güvenliğini sağlamak için de bunu yapmalıyız. Aksi takdirde eğlence mekanlarına bakış, sürekli olayların yaşandığı bir ortammış şekline dönüşür. Böyle olunca da insanlar müzik dinlemeye, eğlence mekanlarına gitmeye korkar olur. Bu mekanlarla ilgili önlemlerin başında da bir sertifika sistemi geliyor. Hükümetimize çağrıda bulunuyorum; lütfen buralar meslek birliği eliyle lisanslı yerler olsun. Birtakım düzenlemelerle oralarda güvenli atmosfer oluşturalım ki bir daha bunlar yaşanmasın. Sadece ailenin yanında yer almak ve hukuki mücadele vermekle kalmayacağız, bu konuda hükümetimize çözüm olarak bir dizi önlem sunacağız."

Etkinlik-Sen Başkanı Ali Koray Özandaç da Onur Şener'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Benzer olayların bir daha yaşanmaması gerekiyor, bunun için elimizden geleni yapacağız. Müzik piyasasının çatı örgütleri MESAM ve MSG ile bu konuda neler yapabileceğimizi konuşacağız. Tüm sanat camiasının başı sağolsun." dedi.

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Kaynak: AA

Onur Şener, Güncel, Son Dakika

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