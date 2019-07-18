Son Dakika Haberleri: Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün: "Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir"
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Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün: "Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir"

3 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün'ün açıklamaları ANKARA - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün'ün açıklamaları ANKARA - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı. (1)
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: "Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 900 bin konut, eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir."
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Emlak Katılım oluşturabilir."
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün: Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir
Anadolu Ajansı, Mithat Yenigün, Ekonomi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:42 Kaynak: AA
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