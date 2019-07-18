Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün: "Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir"
3 saat önce
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün'ün açıklamaları ANKARA - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:42 Kaynak: AA
Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün
'ün açıklamaları ANKARA - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı Ekonomi
Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı. (1)
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: "Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 900 bin konut, eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir."
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Emlak Katılım oluşturabilir."
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