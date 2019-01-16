Türkiye Müteahhitler Birliği'nde Yeni Genel Sekreter Hasan Yalçın
1 saat önce
Türkiye'nin öncü inşaat firmalarını temsil eden, sektörün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreterliği görevini 16 Ocak 2019 tarihi itibariyle Hasan YALÇIN üstlendi.
1965 yılında Ankara'da doğan Hasan YALÇIN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. YALÇIN, yüksek lisans eğitimini ABD'de Thunderbird, The Global Graduate School of International Management'ta tamamladı.
Çalışma hayatına 1987 yılında Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı'nda başlayan YALÇIN, daha sonra Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
YALÇIN, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi'nin 1994 yılında kuruluşunda aktif görev aldı ve ilk Şube Müdürü oldu.
Hasan YALÇIN ayrıca, 2000-2003 yılları arasında Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri olarak, 2009 - 2014 yılları arasında ise İsviçre/Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:00 Kaynak: Bültenler
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