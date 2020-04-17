Türkiye Müteahhitler Birliğinden altyapı faaliyetleri için mücbir sebep talebi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Müteahhitler Birliğinden altyapı faaliyetleri için mücbir sebep talebi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Müteahhitler Birliğinden altyapı faaliyetleri için mücbir sebep talebi Açıklaması

7 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sektörler için getirilen mücbir sebep uygulamasına altyapı faaliyetlerinin de alınmasını talep etti.

Türkiye Müteahhitler Birliğinden altyapı faaliyetleri için mücbir sebep talebi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sektörler için getirilen mücbir sebep uygulamasına altyapı faaliyetlerinin de alınmasını talep etti.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin nisan ayına ilişkin hazırladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımlandı.

Raporda, inşaat sektöründeki belirsizliklerin Kovid-19'un mart ayında Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla yeniden arttığına işaret edilerek, hükümet tarafından salgınla mücadele amacıyla açıklanan ekonomik tedbirler kapsamında kısa ve esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi, SGK primleri ve vergi ödemelerinin ötelenmesi gibi önlemlerin sektör için önem taşıdığı bildirildi.

Altyapı faaliyetlerinin de mücbir sebep kapsamına alınarak SGK primleri ve vergi ödemelerinin ötelenmesi gibi acil önlemlerden sektörün yararlandırılması talep edilen raporda, müteahhitlerin yurt içinde üstlendiği projelerde hak ediş ödemelerinin zamanında yapılması için özel hassasiyet gösterilmesine ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Raporda, süre uzatım ve fesih taleplerinin idareler tarafından olumlu karşılanması, kredi geri ödemelerinde bankaların gerekli esnekliği göstermeleri ve faiz oranlarını düşürmesi gerektiği ifade edildi.

Sektörde ve tedarik zincirinde yer alan birçok orta ve küçük ölçekli firmanın dayanma gücünün kısıtlı olduğu belirtilen raporda, "Vergi avantajları paketi ve nakit akışındaki bozulmaları önleyecek düzenlemelerin hızlı biçimde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. İnşaat sektörüne dönük bir destek paketi kısa vadede istihdam kapasitesinin korunmasını sağlayacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Yurt dışında yılın ilk çeyreğinde 2 milyar dolarlık yeni proje üstlenildiği aktarılan raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm ülkeler tarafından uygulanan farklı nitelikteki önlemlerin projelerde gecikmelere ve cezai yaptırımlara neden olmaması için hükümetler düzeyinde temas kurulması gerektiğinin altı çizildi.

İşçilerin dönüşü için çalışma

Raporda, yurt dışındaki Türk işçilerin durumuna da değinilerek, "Bu olağan dışı dönemde, yurt dışındaki projelerde istihdam edilen Türk işçilerinin yurda getirilmesi konusunda devletimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve sektörümüze destek vermektedir ancak bu konuda artan ve artması muhtemel yurda dönüş taleplerinin de karşılanması için Türkiye Müteahhitler Birliği ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerini sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Konut satışlarının, bir süredir ertelenen konut talebinin hayata geçmesiyle ocak-şubat döneminde geçen yıla göre belirgin iyileşme içine girdiğine işaret edilen raporda, satışların salgının etkisinin izlendiği mart ayında ise sınırlı biçimde arttığı bildirildi. Raporda, pandemi nedeniyle artan evden çalışmanın, konut dışı gayrimenkul piyasasını etkileyebileceğini kaydedildi.

"Petrol fiyatları da belirsizlik yaratıyor"

Raporda, salgının sektörün geleceğine yönelik etkilerine ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Salgın, sektör üzerinde maliyet artışlarından malzeme tedarikine, lojistik ve işçi sağlığı ile güvenliği sorunlarından stratejik ortaklıklar ve yatırımlarda risk algısına kadar çok geniş yelpazede mevcut ve yeni projeler üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Salgın öncesinde uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin halihazırdaki 500 milyar dolar seviyesinden 2023 yılında 650 milyar dolar ve 2030'larda 750 milyar doları seviyelerine çıkması öngörülürken, Türk müteahhitlerinin de uluslararası pazardaki paylarının orta vadede 50 milyar dolara ulaşması beklenmekteydi. Pandeminin küresel ekonomide yol açtığı sorunlar tüm sektörler için öngörülerin zorlaşmasına neden olduğu gibi Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için de hedeflerin revize edilmesini gerektirebilecektir. Kovid-19 salgınının talep ve arzda yol açtığı sorunlara ek ve paralel olarak petrol fiyatlarındaki keskin düşüş de sektör için belirsizlik yaratmaktadır."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:02 Kaynak: AA

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