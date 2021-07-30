Türkiye Müteahhitler Birliğinden yanan orman alanları için fidan bağışı kampanyası - Son Dakika

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), orman yangınlarından zarar gören bölgeleri yeniden yeşertmek için fidan bağışı kampanyası başlattı.

TMB Başkanı Erdal Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye'nin minnet borcu olduğunu ifade etti.

Yangın bölgelerinde bulunanlar başta olmak üzere herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Eren, "Doğamızı, vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için mücadelesini sürdüren tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, doğayı korumanın ve yanan bölgeleri tekrar yeşillendirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak, özellikle ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışı kampanyamızı başlattık. Tüm Türkiye'nin, birlik içinde yanan bölgeleri eski haline getirmek için çalışacağına gönülden inanıyoruz."