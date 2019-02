Türkiye Müteahhitler Birliğinin 67. Kuruluş Yıl Dönümünde Resepsiyon

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 67. kuruluş yıl dönümü sebebiyle bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak TMB ile sürdürdüğümüz verimli iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz" dedi.



TMB'nin 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birliğin genel merkez binasında resepsiyon düzenlendi. Çok sayıda iş adamının katıldığı programda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, müteahhitlik sektörünün yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde imza attıkları eserlerle Türkiye'yi gururlandırdıklarını dile getirerek, sektörün bugünlere gelmesinde Türkiye'nin en aktif ve etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Müteahhitler Birliğinin çok önemli katkılar sunduğunun altını çizdi. "Bakanlığımızla TMB arasında çok uzun iş birlikleri mevcut olup, çok önemli organizasyonlara birlikte ev sahipliği yaptık" diyen Bakan Pekcan, "Son dönemde üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda çok ciddi iş birlikleri yaptık. Eximbank her zaman müteahhit firmalarımızın yanında ama Eximbank'ın kaynakları da kısıtlı. Firmalarımızın sektörümüzün güçlü olduğu ülkelerde ve pazarlarda sizlerin önderliğinde Eximbank'ın destekleriyle daha fazla proje alabilmeniz için biz de Eximbank olarak uluslararası finansman kaynakları daha güçlü olan ülkelerin export kredi bankalarıyla iş birliği yaparak sizlerin alabileceği proje potansiyelini artırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Libya tarafıyla görüşmeler olumlu gidiyor. 20-21 Mart'ta Libya'daki sorunları çözerek önümüze bakar, eskisi gibi daha büyük işler alabiliriz umarım. Irak'ta çifte gümrük vergisinden en sonunda kurtulduk. Artık Irak'ta kaybettiğimiz pazarı yeniden almak üzere yeni bir eylem planı hazırlayacağız. Bakanlığımız yetkilileriyle en kısa zamanda Irak'a bir heyet düzenlenmesi de yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Bakanlık olarak TMB ile sürdürdüğümüz verimli iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz"



Pekcan, bakanlık olarak yurt dışında müşavirlik ve mühendislik projelerine çok önem verdiklerini ve bu noktada TMB'nin desteklerini çok önemsediklerini dile getirdi. Müşavirlik ve mühendislik firmalarına daha fazla ağırlık verilirse projelerde daha fazla Türk malının kullanılmasının önünün açılacağına dikkat çeken Pekcan, "İnşaat sektörü rekabet gücüne, milli gelire, ödemeler dengesine, ihracata ve istihdama büyük katkılar sağlamaktadır. Yurt içi hasıla içerisinde inşaat sektörünün payı yüzde 8.5 ve istihdam içindeki payı da yüzde 6.7'dir. Türk firmalarının küresel pazarlardaki en aktif ve başarılı olanlarının temsil edildiği sektör sizin sektörünüzdür. 2000'li yıllarda ortalama 10 milyar dolarlık projelere imza atarken, 2018 yılı gibi dünyada ekonomilerin küçüldüğü, ticaret savaşlarının arttığı bir ortamda 20 milyar doları yakalamış bulunmaktadır. Bu gerçekten önemli bir başarı. Geçmişte ortalama 20 milyon dolarlık proje alırken, proje değerleri 70 milyon dolara ulaşmıştır. Yeni yöntemler ve yeni pazarlar bulmak zorundayız. Bu çerçevede Sahraaltı Afrika ve Asya pazarlarını da eklediğimiz coğrafyalarda etkinliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bakanlık olarak bizler yanınızdayız. Bakanlık olarak TMB ile sürdürdüğümüz verimli iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.



"Şimdiye kadar 123 ülkeye giderek 9 bin 600 proje gerçekleştirdik ve 380 milyar dolar ciro yaptık"



TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye Müteahhitler Birliğinin Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu kaydederek, sektörün hem yurt içi hem yurt dışında çok büyük başarılara imza attığını söyledi. Yenigün, son 10 yılda 250 milyar dolarlık iş yaptıklarını açıklayarak, "Gelecek 10 yılda da 350 milyar dolarlık iş yapacağız diye bir parola belirledik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapabileceğimize inanıyoruz. Bu çalışmalar bir ekip çalışmasıdır. Özellikle bu dönemde çok zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Adımlar atıyoruz daha iyi olmak için. Sonuçta bu ekip çalışmasını başarabilirsek inanıyorum ki Türkiye'yi çok daha yüksek yerlere çıkarırız. Bunun için potansiyelimiz var, azmimiz var, cesaretimiz var. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Müteahhitlik sektörümüzün başarısının arkasında cesaret geliyor. Dünyanın her köşesine gidiyoruz. Şimdiye kadar 123 ülkeye giderek 9 bin 600 proje gerçekleştirdik ve 380 milyar dolar ciro yaptık. Bu rakamlarla yetinmiyoruz ve daha büyük rakamlar elde edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Son 1 aydır Libya ile çok büyük gelişmeler yaşanıyor"



Dünyada şartların giderek değiştiğini ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin şartlara uyarak başka pazarları da oluşturmaya çalıştığına değinen Yenigün, "Son 1 aydır Libya ile çok büyük gelişmeler yaşanıyor. İnanıyoruz ki Libya'yla doğru noktalarda buluşacağız. Bu kadar zaman içinde maalesef içinde yaşadıkları savaş ortamından çıkarma imkanına biz de kendimizce katkıda bulunacağız" dedi.



Yenigün, TMB'nin yurt dışındaki işlerinde en büyük eksiğinin finansman konusu olduğunu açıklayarak, Eximbank'la daha iyi noktalara açılmak istediklerini dile getirdi.



"Türkiye Müteahhit Birliği üyeleri yurt dışında ve yurt içinde hem yatırımda hem de müteahhitlikte çok büyük başarılara imza atmış durumda"



Yenigün, program sonrasında verdiği röportajda ise TMB üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında çok büyük başarılara imza attığına dikkat çekerek, "67 yıl kolay bir süre değil. Bunu büyük abilerimiz 67 yıl önce kurmuşlar ve bayrağı taşımak bize de kısmet oldu. Bizden sonra da bunun çok daha kolay gideceğine inanıyorum. Bu gibi kuruluşların Türkiye'de olması ve yaşaması lazım. TMB üyeleri yurt dışında ve yurt içinde hem yatırımda hem de müteahhitlikte çok büyük başarılara imza atmış durumda. Dünyada marka haline gelmiş durumdayız. Bunu ülkeler söylüyor. Bunu daha da yüceltmeye çalışıyoruz. Bunu yapmak için de doğru firmalarımızın gitmesini sağlamaya çalışıyoruz ki bizi doğru temsil etsinler. Aksi hale Türkiye için kötü referans haline gelebiliriz. O yüzden gittiğimiz yere işi doğru yaparak, dürüst yaparak hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"Türkiye'nin geleceğini şekillendirmede daha çok projemiz olacak"



TMB Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ali Kantur, "Türkiye genç bir ülke. Daha 100. yıla giremedik. 67. yıllık bir kurumdan ve devamlılığı olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kurum Türkiye'nin yurt dışına açılmasında öncülük etmiş bir kurum. Biz gittiğimiz yerde yanımızda malzeme üreticilerini götürürüz. Hatta fırıncıları götürürüz. dolayısıyla diğer sektörlerin de gittiğimiz ülkelere yerleşmesine yardım etmiş oluyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda bu 67 yılda yaptığımızdan çok daha fazla işler yapma fırsatımız olacak. Türkiye'nin geleceğini şekillendirmede daha çok projemiz olacak" dedi.



Eski TMB Başkanı Erdal Eren de, "TMB gurur duyduğumuz bir kuruluş. Türkiye'nin inşasında, bugüne gelmesinde öncü sektör dediğimiz, hem fazla insan çalıştıran hem fazla yan sektör besleyen bir sektör. Bunu temsilcileri olmak bizleri her zaman gururlandırdı. Türkiye'nin şu anda geçmekte olduğu zor süreçleri umarım inşaat sektörüyle beraberi diğer sektörlerle de birlikte zıplayarak bir ileri taşımasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.



TMB Danışma Kurulu Üyesi ve MESA Mesken Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ise, 8 yıl önce Türkiye Müteahhitler Birliğinde yönetim kurulunda olduğunu ve 5 yıldır da yüksek danışma kurulunda görev yaptığını kaydederek, "Bizim sektör Türkiye'de en çok meslektaşın olduğu bir sektör. Bunları toparlayacak bir kuruluş olması çok önemli. İleride daha da bu sektörü organize edeceğini, gerçek müteahhitlerin işe sarılacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.



Organizasyonu düzenleyenlere teşekkürlerini ileten Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar ise, bu toplantılara 5. kez katıldığını, 67. yıl dönümü kutlamalarının geçen yıla göre çok daha başarılı ve farklı olduğunu kaydetti.



"Çok büyük projelere imza attık"



TMB Başkan Vekili Hüseyin Arslan da çok sevinçli olduklarına değinerek, "TMB gerçekten ülkemizin gurur kaynağı bir birim. Bizler de son 10 yılda başkanımızın da ifade ettiği gibi çok büyük projelere imza attık. TMB ülkemizin en güzide kuruluşlarından ve belli kriterlere sahip olan bir birlik" ifadelerini kullandı.



Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, "67 yılın arkasında çok ünlü isimler, güçlü resimler bu yapıyı bu hale getirdi. Sivil toplum kuruluşu olarak 67 yıl ayakta kalmak demek ve giderek büyümesi önemli bir şey" dedi.



"Tam global olmaya çalıştığımız günlerdeyiz"



TMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, "Heyecanlı bir zamanda yaşıyoruz. Bundan 10-15 sene önce yurt dışında iş yapmak mühim bir kabiliyetti. Bugün dünyanın her köşesinde iş yapmayı itiyoruz ve planlar yapıyoruz. Bazılarını da uyguluyoruz. Müteahhitlik anlamında çok enteresan bir dönemdeyiz. Tam global olmaya çalıştığımız günlerdeyiz. Belli konularda uzmanlık kazanmanın, teknik olarak derinleşmenin çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.



TMB Başkanvekili ve Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Talu, TMB'nin 67. yıl dönümünün kutlanmasından dolayı çok sevinçli olduğunu belirterek, Türkiye müteahhitlerinin yaklaşık 123 ülkede iş yaptığını, müteahhitliğin Türkiye ekonomisi için çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı.



Resepsiyona ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TMB Başkanvekileri Gönül Talu, TMB Yönetim Kurulu üyeleri Deha Emral ve Süheyla Çebi Karahan, Belarus, Benin, Cibuti, Kongo, Gana, Güney Afrika, Kosta Rika, Kuveyt, Küba, Libya, Nijerya, Somali, Sri Lanka, Sudan, Tanzanya ve Zambiya'nın Ankara büyükelçileri de katıldı. - ANKARA

