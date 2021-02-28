Türkiye, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı - Son Dakika

Türkiye, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı

28.02.2021 23:21
Türkiye, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımı şiddetle kınandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımı şiddetle kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da 1 Şubat'ta düzenlenen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulduğunun büyük kaygıyla gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını, şiddetle kınıyoruz. Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması, barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz."

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı - Son Dakika


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