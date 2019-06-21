Türkiye-Nahçıvan sınırında şüpheli paket
1 saat önce
Türkiye-Nahçıvan sınırında bulunan şüpheli paket imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:59 Kaynak: AA
Türkiye- Nahçıvan
sınırında bulunan şüpheli paket imha edildi. Iğdır
'ın Aralık
ilçesindeki Türkiye-Nahçıvan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli bir paket bulundu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı.
Bu sırada trafiğe kapatılan Türkiye-Nahçıvan kara yolu, paketin imhasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE
Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı
Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu
Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu