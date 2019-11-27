Son Dakika Haberleri: Türkiye, NATO ile ortaya çıkan 'YPG krizinde' talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak
Son Dakika Dünya Türkiye, NATO ile ortaya çıkan 'YPG krizinde' talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak - Son Dakika Dünya

Türkiye, NATO ile ortaya çıkan 'YPG krizinde' talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak

6 saat önce

Türkiye, NATO ile ortaya çıkan “YPG krizinde” talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO’nun yeteri kadar siyasi destek vermemesi üzerine ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engelleme politikasınd

Türkiye, NATO ile ortaya çıkan 'YPG krizinde' talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak, System.String[]

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermemesi üzerine ittifakın, Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engelleme politikasından geri adım atmıyor.


Reuters'e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, NATO'nun savunma planının onaylanması konusunda Türkiye'yi ikna girişimine, Ankara'nın YPG konusundaki talepleri karşılanana kadar direneceğini bildirdi.

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Türkiye, Polonya, Suriye, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:11 
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