Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi - Son Dakika

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Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi
6 saat önce
2 yıllık 6 basamaklı Natürel Dağ Kızağı Dünya Kupa yarışları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
2 yıllık 6 basamaklı Natürel Dağ Kızağı Dünya Kupa yarışları sona erdi. Yapılan yarışmadan Türkiye Dünya sıralamasında ilk yedide yerini aldı.
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