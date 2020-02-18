Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi - Son Dakika
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Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi

6 saat önce

2 yıllık 6 basamaklı Natürel Dağ Kızağı Dünya Kupa yarışları sona erdi.

Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi, System.String[]

2 yıllık 6 basamaklı Natürel Dağ Kızağı Dünya Kupa yarışları sona erdi. Yapılan yarışmadan Türkiye Dünya sıralamasında ilk yedide yerini aldı.


Natürel Türkiye Şampiyonası 11-15 Mart 2020 arası Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde yapılacak. - KARS

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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