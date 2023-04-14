Türkiye nefesini tuttu! İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, bugün uzaya gönderiliyor

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Türkiye için tarihi gün geldi çattı. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin bugün uzaya fırlatılması planlanıyor.

BUGÜN SAAT 09:48'DE FIRLATILACAK

İMECE, Türkiye saati ile 09.48'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması öngörülüyor. Fırlatma töreni, Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

TSK'NIN UZAYDAKİ GÖZÜ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İmece'nin metre altı çözünürlüğe sahip bir uydu olduğunu, TSK'nın uzaydaki gözü olacağını söyledi.

"PROJEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİM"

Bakan Varank İMECE için şunları söyled: "Çok önemli ve stratejik bir proje. İlk bakan olduğum andan itibaren bu projeyi takip ettim. Türkiye'nin bir uzay test ve entegrasyon merkezi var. Arkadaşlarımızı gece vakitleri ziyaret ettim, baklava götürdüm, arkadaşlarımız büyük gayret gösterdiler. Metre altı çözünürlüğe sahip ilk uyduyu yörüngesine fırlatmış olacağız."

GÜNEŞLE EŞ ZAMANLI YÖRÜNGEDE GÖREV YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen İMECE Uydusu, fırlatılmasının ardından yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.

İMECE'nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak. Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.

Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3,1 metre ölçüsünde. İMECE, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirebiliyor.