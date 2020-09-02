"Türkiye, net enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacak" - Son Dakika

"Türkiye, net enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacak"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Türkiye'yi Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden dolayı tebrik ederek, "Hindistan olarak doğal gaz talebimiz çok. Eğer Türkiye, net bir şekilde enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacaktır.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Türkiye'yi Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden dolayı tebrik ederek, "Hindistan olarak doğal gaz talebimiz çok. Eğer Türkiye, net bir şekilde enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacaktır." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Interconnected Business Series Türkiye-Hindistan webinarı; DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Hindistan İhracat Birliği Federasyonu (FIEO) Bölge Başkanı Israr Mecca, DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez'in katılımıyla gerçekleşti.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Hindistan'ın doğal ortak iki ülke olduğunu, iki ülkenin potansiyelini henüz hayata geçiremediğini ifade etti.

Türkiye ve Hindistan'ın nerede ve nasıl hareket etmesi gerektiğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Panda, şöyle devam etti:

"Medeniyetler olarak ortak tarihi paylaşıyoruz ama bu iş dünyasına aktarılamamış. 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Daha fazla çaba harcamalıyız. Türkiye ve Hindistan, 2025 yılı için 20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini hedeflemelidir. Bu kesinlikle başarılabilir. Çok daha odaklı bir yaklaşım geliştirmeliyiz. Pandemi ekonomiyi ciddi şekilde etkiledi. İki ülke, birlikte bu zorlu dönemi atlatmalı. Kovid-19, gerçekten küresel sistem üzerindeki en büyük şok. 2020 yılında küresel bir ekonomik yavaşlama söz konusu. Ekonomiden kaynaklanmayan en büyük ekonomik darbe. Tedarik zinciri ve lojistik sektörü üzerine çok büyük bir etkisi oldu. İmalatçılar olumsuz etkilendi."

Büyükelçi Panda, Türkiye ve Hindistan'ın ikili ilişkilerini yeni seviyelere taşımak için yeni yollar bulması gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamak gerekliliğine vurgu yapan Panda, bazı ülkelerin, ekonomik faaliyetleri yerelleştirmenin önemini fark ettiğini belirtti.

Yerelleşmeye odaklanmak yerine, "küyerelleşmeye (glocalization)" odaklanılması gerektiğini vurgulayan Panda, "Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği çok önemli. İki ülke, güçlü yönleriyle iş birliğini artırmalı. Türkiye'yi Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Hindistan olarak doğalgaz talebimiz çok. Eğer Türkiye, net bir şekilde enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacaktır." diye konuştu.

"Salgın sonrasında 'küyerelleşme' kavramına daha fazla odaklanılacak"

DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hindistan arasındaki dostane ilişkilerin uzun yıllar karşılıklı saygı ve samimi bağlara dayalı olarak geliştiğini ve bu dostluğun ekonomik ilişkileri de olumlu etkilediğini belirtti.

Hindistan'ın, Ticaret Bakanlığının "İhracat Ana Planı"ndaki 17 hedef ülkeden biri olduğunu hatırlatan Olpak, "Hindistan, genç nüfusu, stratejik konumu ve bölgedeki birçok ülke ile ikili ticareti kolaylaştırmak için anlaşmaları olmasından dolayı yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. 2019 yılında Hindistan ile ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnanıyorum ki bu rakamı ülkelerimiz için daha tatmin edici bir düzeye çıkarmak için iş dünyamızın daha fazla iletişim kurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Olpak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) artan bir şekilde mobile geçildiğini belirtti.

Bunun da daha dijital düşünmeyi gerektirdiğinin altını çizen Olpak, "Şirketler, tedarik değişimi gibi değişiklik yapmak zorunda kaldı. Yıllardır hepimiz küreselleşme hakkında konuşuyorduk ve salgından sonra 'küyerelleşme' ile ilgili tartışmalara daha fazla odaklanacağız gibi görünüyor. Şimdi, tedarik zincirinin kırılganlığını artıran tek bir kaynağa bağlı olmanın risklerini tartışıyoruz." diye konuştu.

Olpak, lojistiğin tekrar sorgulandığını, yakınlık veya mesafe kavramlarından çok "erişilebilirlik" kavramından bahsedildiğini vurgulayarak, "Değişen bir ticaret ortamında pazar çeşitliliği ve küresel tedarik zinciri yönetiminin yeniden düşünülmesi, potansiyel yeni pazarlar tartışmasız her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Hindistan, G20'nin iki büyük ekonomisi"

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ise Türkiye ve Hindistan'ın G20'nin iki büyük ekonomisi olduğunun altını çizerek, "Ekonomik büyüklükleri 3 trilyon doları aşan iki ülkenin sadece 8 milyar dolarlık ticaret hacmine sıkışıp kalması hakikaten üzerinden durulması gereken bir durum. Bu rakamlar çok rahat aşılabilir." ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez da artan orta sınıf ve iç taleple Hindistan pazarının hem ithalatta hem de ihracatta çeşitli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Daha fazla yatırım ilişkileri veya ticaret faaliyetleri için hedef sektörlerimiz arasında inşaat, sağlık ve tıbbi ekipman, gıda ve tarım ürünleri, turizm, enerji, yüksek teknoloji yer almaktadır. Her iki taraf için daha sık 'kazan-kazan' durumları yaratmalıyız." diye konuştu.

Hindistan İhracat Birliği Federasyonu (FIEO) Bölge Başkanı Israr Mecca ise Türk pazarının Hindistan için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Nasıl bir ortak pazar oluşturabiliriz bunu görmemiz lazım. Hindistan ve Türkiye, birbirlerinin know-how bilgisinden faydalanabilir. Savunma sektöründe ortak projelere açığız." diyerek sözlerini tamamladı.

Hindistan, Türkiye, Ankara, Panda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye, net enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacak' - Son Dakika Ekonomi

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