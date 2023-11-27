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Penaltı var mı yok mu? Türkiye'nin tartıştığı pozisyonda hakem yorumcuları son noktayı koydu - Son Dakika

Penaltı var mı yok mu? Türkiye'nin tartıştığı pozisyonda hakem yorumcuları son noktayı koydu

Fatih Kargümrük'ün Fenerbahçe maçında penaltı beklediği pozisyon için beIN Sports'un hakem yorumcuları aynı görüşte birleşti. Yorumcular, pozisyonda Fenerbahçeli stoper Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiği ve hareketin yüzde yüz penaltı olduğunu belirtti.

27.11.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:53
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin stoperi Samet Akaydin'in bir pozisyonda topu elle kestiği gerekçesiyle Karagümrüklüler penaltı bekledi. Ancak hakem "Devam" kararı verdi. Bu karar büyük tartışma yaratırken, yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem yorumcuları pozisyonun penaltı olduğu yönünde fikir birliğine vardı.

"BENİM İÇİN NET PENALTI"

Eski yardımcı hakem Bahattin Duran yaptığı yorumda, "Güven, topu ortalıyor. O sırada kaleci Livakovic ve Samet, aynı topa kayarak geliyorlar. Samet, sağ kolunu dirseğinden kırıp yukarı doğru kaldırıyor. Önce kararımı söyleyeyim; bu pozisyon, benim için net bir penaltı. Bunu söylerken neleri dikkate alıyorum? Sezon öncesinde UEFA'nın tüm ülke federasyonlarına gönderdiği eğitim paketinde bu tip pozisyonlar çok fazlasıyla var. Midtjylland - Feyenoord maçında oyuncu kolunu açıp yüzünü kapatıyor o maçta. Kol, Samet'in pozisyonundan daha yakın yüzüne. Top, o kola gelmese yüzüne gelecek. Ona rağmen UEFA diyor ki; bu pozisyonlarda hakem penaltı noktasını göstermeli, penaltı vermeli, eğer hakem vermezse VAR mutlaka müdahale etmeli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ni tartıştığı pozisyonda penaltı var mı yok mu? Hakem yorumcuları son noktayı koydu
Görüntü: beIN Sports

"BUNLARIN TAMAMI DOĞAL OLMAYAN HADİSELER"

Eski hakem Bülent Yıldırım da pozisyonun penaltı olduğunu belirtirken, "Çok fazla teknik detayda boğulmaya gerek yok. Kolun yana doğru genişletilmesi, yukarı doğru genişletilmesi, öne doğru genişletilmesi; bunların tamamı doğal olmayan hadiseler. Bu pozisyon özelinde kayan Samet, böyle mi kayarsınız topa? Bedeninizi ne yaptınız? Genişlettiniz." dedi.

Türkiye'ni tartıştığı pozisyonda penaltı var mı yok mu? Hakem yorumcuları son noktayı koydu
Görüntü: beIN Sports

"TARTIŞMASIZ AÇIK BİR PENALTI"

Bir diğer eski hakem Deniz Çoban ise, "Bir defa bu, vücudun doğal aksiyonunun bir sonucu değil. Kol, vücuttan açılmıştır. Doğal bir aksiyon değildir. Yüzünü kapatmak için yapılmış refleks bir hareket değildir. Beraberinde bu el, tam da son 1-2 yıldır literatüre giren topun önüne bariyer oluşturmuştur. Açık, vücuttan uzakta. Net bir penaltı benim için de. Mutlaka ve mutlaka VAR, bunu inceledikten sonra bir inceleme için hakemi de kenara davet etmeliydi. Burada bir penaltı kararı çıkmalıydı. Tartışmasız benim için de açık bir penaltı bu." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Penaltı var mı yok mu? Türkiye'nin tartıştığı pozisyonda hakem yorumcuları son noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Penaltı var mı yok mu? Türkiye'nin tartıştığı pozisyonda hakem yorumcuları son noktayı koydu - Son Dakika
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