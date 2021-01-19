Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
19.01.2021 17:49
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 4 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 4 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
Son Dakika Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor