Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki terör saldırısına kınama
15.12.2020 19:37
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in Güney Doğusu'ndaki Toumour (Diffa) bölgesinde 13 Aralık gecesi sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında "çözüm" çağrısı yaptı Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler