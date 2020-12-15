Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in Güney Doğusu'ndaki Toumour (Diffa) bölgesinde 13 Aralık gecesi sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.